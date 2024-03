Marcus og Martinus er oddsfavoritter i svenske MGP

Kun Loreen, som vant musikkonkurransen både i 2012 og i fjor, har hatt lavere vinnerodds før en finale, ifølge Unibet.

Marcus og Martinus er i sin andre finale i Melodifestivalen. I fjor ble de nummer to med låten «Air». Ifølge Unibets eksperter ligger det an til at tvillingduoen stikker av med seieren i år.

– Alt tyder på at Marcus & Martinus får representere Sverige når Eurovision Song Contest starter i Malmö. De har alltid vært tidlige favoritter, og de siste dagene har oddsen blitt presset ytterligere ned, sier Henrik Holm, oddsekspert i Unibet.

Marcus & Martinus spilles for øyeblikket til odds på 1,10 ganger innsatsen. Den eneste artisten som har blitt spilt til lavere odds før en finale, er Loreen som i fjor ga den rekordlave oddsen 1,08.

Finalen i Melodifestivalen i Sverige arrangeres lørdag kveld i Friends arena i Solna kommune i Stockholm-området.

