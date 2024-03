Listhaug vil ha ny Høyre-Frp-regjering

– Jeg mener at vårt alternativ bør være en Frp/Høyre-regjering, der det er valgresultatet og betydelige politiske gjennomslag på våre kjernesaker som vil være avgjørende for Fremskrittspartiets eventuelle deltakelse i en regjering etter valget, sa Listhaug til Frps landsstyre lørdag.

Regjeringsstrategi er tema på landsstyrets møte på Gardermoen denne helgen. Det skjer etter at partiet stemte for sterk kritikk av Høyre-leder Erna Solberg i Stortinget på grunn av habilitetsbrudd.

Nei til KrF og Venstre

Listhaug slår fast at erfaringen med å sitte i regjering med Høyre er god.

Men de to andre partiene i samarbeidet har hun mindre til overs for.

– Erfaringen vår med å styre med Venstre og KrF er ikke god. Det ble for lite gjennomslag og en politikk som ikke endret Norge nok i vår retning, sier hun.

Gjennomslag er avgjørende, understreker Listhaug.

– Vi er bare interessert i å regjere dersom det betyr at vi får endre Norge til det bedre gjennom tydelige Frp-gjennomslag.

Statsministeren hos største parti

Selv om hun ikke nevnte Erna Solbergs navn i talen til partiets landsstyre, sa Listhaug at det er naturlig at det er det største partiet i regjering som skal ha statsministeren.

– Vi ønsker at det skal være velgerne som bestemmer. Vi respekterer deres dom ved valget i 2025, og vi skal kjempe for hver eneste stemme fram til det, sa Listhaug i talen.

Talen ble holdt bare dager etter at Solberg fikk sterk kritikk av Stortinget for habilitetsbrudd. Både KrF-leder Olaug Bollestad og Venstre-leder Guri Melby har gjort det klart at de kan støtte Solberg som statsminister.

