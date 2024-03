Pentagon: Hemmelige militære tester bak UFO-observasjoner

Rapporten ble lagt fram for Kongressen i Washington fredag. Der slås det også fast at det ikke er bevis for at amerikanske myndigheter har hatt kontakt med utenomjordiske vesener, skriver BBC.

Det noe belastede UFO-begrepet er i nyere tid omdøpt til UAP - en forkortelse for "unidentified anomalous phenomena".

- Spredningen av TV-programmer, bøker, filmer og den enorme mengden innhold på internett og i sosiale medier om UAP-relaterte emner har sannsynligvis påvirket den offentlige samtalen om temaet og forsterket troen på dette i deler av befolkningen, står det i rapporten.

Pentagon-talsmannen Pat Ryder sier ifølge BBC at departementets folk har vurdert temaet med et åpent sinn. De har imidlertid ikke funnet noen gangbare beviser for utenomjordiske besøk på jorden.