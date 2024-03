Medvedev angriper Biden: – Du er en skam for USA

Innvandring, abort og kongresstormingen i 2021 var blant tingene USAs president Joe Biden tok opp i sin State of the Union-tale natt til fredag norsk tid.

I tillegg refererte Biden til tidligere president Franklin D. Roosevelts tale til Kongressen i 1941, da han beskrev at USA står foran «et enestående vendepunkt» i historien.

Biden har advart mot konsekvensene hvis støttepakken til Ukraina drøyer. Samtidig har USAs president uttalt at selve demokratiet står på spill hvis Donald Trump vinner valget i november.

Mener Biden vil starte storkrig

Dette har fått ekspresident Dmitrij Medvedev, nå leder i Russlands sikkerhetsråd, til å tenne på alle pluggene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Også Daily Mail har omtalt saken.

– Selv om Roosevelt var en sykelig mann i rullestol, trakk han USA ut av depresjonen. På den andre siden har vi Joe Biden, som er en gal og mentalt forstyrret person, tordner Medvedev, som legger til at han mener Biden aktivt forsøker å starte en tredje verdenskrig.

Demokraten Franklin D. Roosevelt (midten) var USAs 32. president. Her avbildet i Kongressen i USA i januar 1941. (AP Photo/NTB/Ap)

Biden karakteriserte nylig Russlands president Vladimir Putin som «en gal SOB». SOB er en forkortelse for «son of a bitch». Putin svarte selv at han oppfattet dette som frekt og uforskammet av Biden, ifølge NTB.

Og Medvedev er på samme linje.

– Biden er USAs store skam, sier ekspresidenten.

– Ingen tar Medvedev seriøst

Dmitrij Medvedev går til stadighet hardt ut via meldingstjenesten Telegram. Russlands ekspresident har vært høylytt om sin støtte til Russlands invasjon av Ukraina, og fordømmer ofte Vesten i provoserende innlegg.

Men det er stor grunn til å stille seg kritisk til ekspresidentens trusler og krasse utspill, skal man tro eksperter.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen i høst.

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la Bukkvoll til.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg

Utdannet jurist

Var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

I desember 2007 ble han lansert som presidentkandidat av Putin foran valget i Russland i 2008. Han vant med overveldende margin. En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

(Fakta: Store norske leksikon / NTB)





---

