Tsjekkias president åpner for «nye løsninger» i krigen

Russland og Kreml reagerte kraftig da Frankrikes president Emmanuel Macron nylig uttalte at han ikke ville utelukke å sende bakkestyrker til Ukraina. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gikk i etterkant ut og avviste at forsvarsalliansen ikke hadde planer om å sende Nato-styrker inn i landet.

Etter et møte med Macron sier Tsjekkias president Petr Pavel nå at man bør se på nye muligheter i krigen i Ukraina.

– Vi må se på nye løsninger. Jeg er for å se på det, inkludert en fortsatt diskusjon rundt en mulig Nato-tilstedeværelse i Ukraina. La oss ikke begrense oss der vi ikke trenger å begrense oss, forklarer han, ifølge Sky News og tsjekkiske Novinky.

Rasende Medvedev

Pavel fremhever at Ukraina fortsatt er et suverent land, tross angrepet fra Russland og Vladimir Putin. Tsjekkeren tilføyer at ethvert potensielt treningsoppdrag ikke vil bryte internasjonale regler.

– Det er opp til oss hvilken form for hjelp vi vil gi, sier presidenten.

Han understreker imidlertid at det ikke handler om å sende rene kampenheter til Ukraina, men heller om ulike former for bistand og såkalt «non-combat engagement», ifølge Novinky.

Tidligere har det vært spekulert i at britiske myndigheter har vurdert å utplassere styrker i Ukraina. Dét har også forarget Kreml.

– Jeg håper at de arrogante britene – våre evige fiender – forstår at utplassering av en offisiell militær kontingent vil være en krigserklæring mot vårt land, tordnet ekspresident Dmitrij Medvedev, nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd, på meldingstjenesten Telegram i den forbindelse.

Advarselen fra USA

Dagsavisen omtalte tirsdag et utspill fra USAs utenriksminister Lloyd Austin, som tror på konflikt mellom Nato og Russland hvis Ukraina taper krigen.

– Jeg tror Austin har rett, i betydningen av at dersom Russland vinner så vil det ha betydning langt utover Ukraina. Det vil bety at rå makt vinner fram, noe som vil si at vi lever i en annen verden enn den regelbaserte. Vladimir Putin og andre autoritære ledere vil da helt sikkert føle seg styrket. De vil fortsette presset mot Europa og andre demokratier, enda mer enn de allerede gjør gjennom cyberoperasjoner, påvirkning og sabotasje, sa Karsten Friis i Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen om utspillet.

