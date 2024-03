Säpo: Fire terrormistenkte pågrepet i Stockholm – kobles til IS

Säpo, det svenske sikkerhetspolitiet, aksjonerte sammen med vanlig politi etter lengre tids arbeid med saken. I forbindelse med den ble flere hus gjennomsøkt, skriver Säpo.

Saken knyttes til islamistisk ekstremisme, og har også koblinger til grov organisert kriminalitet, skriver Säpo videre.

– Vi ser at det er internasjonale koblinger, og at dette kan knyttes til IS, sier Adam Isaksson Samara i Säpo til Aftonbladet.

Han sier videre at det ikke er «umulig at flere individer kommer til å være interessante» i arbeidet videre med saken. Svenske myndigheter mener det ikke er noen fare for allmennheten tilknyttet saken, og ingen ble skadd i aksjonen.

Politiet opplyste tidligere torsdag at de aksjonerte etter en mulig eksplosjon i Tyresö sør for Stockholm, og at flere var pågrepet.

Expressen skrev at det dreide seg om terrormistanke, og det skal ha blitt hørt flere smell i forbindelse med en aksjon mot et lokale tilhørende en islamsk forening.

