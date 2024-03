Første dødsofre i angrep mot skip utenfor Jemen

Ifølge USAs regionale overkommando – Centcom – er det den flernasjonale besetningen på skipet True Confidence som melder dette.

Ifølge Centcom har rakettangrepet ført til «betydelige skader» på fartøyet. Tidligere på dagen opplyste britiske og amerikanske myndigheter at to sjøfolk var drept.

Første dødsfall

Dette er de første dødsfallene som følge av houthienes angrep i farvannene i regionen. Angrepet skjedde utenfor Jemens sørkyst, nær byen Aden, onsdag.

Tidligere er det meldt at flere var savnet og skadd etter at et fartøy ble rammet av en eksplosjon. Houthiene har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Den greske operatøren av skipet, som seiler under barbadisk flagg, sier at skipet ble truffet rundt 50 nautiske mil, rundt 93 kilometer, sørvest for Aden.

Mannskapet forlot skipet og gikk ut i livbåter, og et amerikansk krigsskip og den indiske marinen har bistått i redningsarbeidet, skriver AP.

Vil ramme Israel

Houthi-bevegelsen i Jemen har de siste månedene stått bak en rekke rakett- og droneangrep mot skip i Rødehavet.

De sier angrepene er ment å ramme Israel og allierte av landet, og at de skjer i solidaritet med palestinerne på Gazastripen. Fram til onsdag hadde ingen blitt drept i angrepene.

Houthiene har siden 2014 kontrollert Jemens hovedstad Sana. Siden 2015 har de kjempet mot en internasjonal koalisjon ledet av Saudi-Arabia.

USA lover fortsatte angrep

USAs utenriksdepartement sier at amerikanerne vil fortsette å holde houthiene ansvarlige for angrepene, og at det var uunngåelig at liv ville gå tapt som følge av dem.

– Vi vil fortsette å holde dem ansvarlige. Vi oppfordrer regjeringer verden rundt om å gjøre det samme, sier talsmann Matthew Miller.

USA og Storbritannia har svart på de mange angrepene med å gjennomføre egne angrep mot houthiene.

