Fico tordner mot tsjekkerne: – Dere støtter krigen

– Tsjekkiske myndigheter har valgt å sette relasjonene mellom Slovakia og Tsjekkia på spill. Dette fordi Tsjekkia støtter krigen i Ukraina, mens vi i Slovakia snakker om fred, tordner Fico i et innlegg på sin offisielle Facebook-side.

Medier som Kyiv Independent og tsjekkiske Novinky har også omtalt saken. The Guardian har også omtalt den ferske forsuringen av forholdet mellom landene, som tidligere var ett. Republikken Tsjekkoslovakia gikk i oppløsning ved fredelig deling 1. januar 1993, da Tsjekkia og Slovakia ble etablert som selvstendige stater.

Tsjekkia har nå kunngjort at de foreløpig «stanser mellomstatlige konsultasjoner med Slovakia». De to landene har uttrykt ulike syn på flere viktige saker den siste tiden, men ifølge The Guardian var dråpen som fikk begeret til å flyte over at slovakenes utenriksminister Juraj Blanar møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tyrkia i helgen.

– Vi anser møtet mellom Blanar og Lavrov for å være problematisk, og vi mener derfor at det ikke er passende å ha mellomstatlige konsultasjoner med slovakiske myndigheter på nåværende tidspunkt, sier tsjekkernes statsminister Petr Fiala, ifølge The Guardian.

Tsjekkias statsminister Petr Fiala har trykket på pause når det gjelder forhandlinger med naboen Slovakia. (LUDOVIC MARIN/AFP)

Stanset våpenleveranser til Ukraina

Tsjekkias utenriksminister Jan Lipavsky har supplert med at han mener «venner bør kunne være ærlige med hverandre, også om vanskelige ting». Tsjekkia har vært klare i sin støtte – økonomisk og militært – til Ukraina etter Russlands fullskala invasjon.

Tross gnisningene, avslutter Fico sitt innlegg med at den tsjekkiske regjeringen fortsatt «er velkommen når som helst» i Slovakia.

Da Robert Ficos venstrepopulistiske regjering tok over makten i Slovakia i oktober 2023, bestemte de seg for å stanse våpenleveransene til Ukraina. Imidlertid utruster de ukrainerne med dieselaggregater utstyr til minerydding, og tillater også at landets forsvarsindustri selger våpen til ukrainerne, skriver NTB.

Krigen i Ukraina, her illustrert av Peter Hamlin i nyhetsbyrået AP, har kostet utallige liv. Russlands fullskala invasjon av landet startet i februar 2022. (AP Illustration/Peter Hamlin/AP)

Fico har tidligere kalt den vestlige holdningen til krigen «en komplett fiasko».

– Jeg tror ikke på en militær løsning på konflikten, sa Fico i forbindelse med et møte mellom Slovakia, Tsjekkia, Polen og Ungarn nylig.

Han har også spådd «en smertefull løsning» på krigen.

Dette håndtrykket mellom Slovakias utenriksminister Juraj Blanar og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har vekket sterke reaksjoner. (Russian Foreign Ministry/Reuters)

Fico – en Robin Hood?

Slovakenes statsminister mener EU burde ha en fredsplan klar for Ukraina. Han har tidligere gjentatt den russiske påstanden om at den ukrainske regjeringen styrer en nazi-stat som russisktalende ukrainere i øst må beskyttes mot, skriver NTB.

I høst, da Fico vant valget i Slovakia, sa NTNU-professor Tobias Schumacher følgende om statsministeren og forholdet til Russland til Dagsavisen:

– Robert Fico har vært en åpenbar Vladimir Putin-beundrer over en lang periode. Han prøver å tekkes den konservative, prorussiske delen av det slovakiske samfunnet. Det er hevet over enhver tvil at han spesielt de siste årene har spredt prorussisk feilinformasjon og blitt mer radikal.

Schumacher har tidligere beskrevet Fico som en «populist og ‘Robin Hood’-type».

Robert Fico er en beundrer av Russlands president Vladimir Putin (bildet), ifølge NTNU-professor. (Mikhail Metzel/Reuters)

Fakta om Robert Fico

Robert Fico er en slovakisk politiker. Han har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, 2006–2010, 2012–2016, 2016–2018 og fra 2023. Han har vært medlem av Nasjonalrådet, det vil si nasjonalforsamlingen, fra 1992.

Robert Fico er utdannet jurist og var tidligere ansatt ved Vitenskapsakademiet.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022, har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til Ukraina. Han har heller ikke støttet de EU-sanksjonene som rammer Russland. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje. Meningsmålinger etter invasjonen viste at slovaker flest mente Ukraina har mer skyld i konflikten enn Russland.

Kilde: Store norske leksikon

Robert Fico. (Petr David Josek/AP)

