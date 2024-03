Trump ber om debatt med Biden

– Det er viktig, for vårt lands skyld, at Joe Biden og jeg debatterer saker som er så viktige for USA og det amerikanske folk, skriver Trump på sin plattform Truth Social.

Videre skriver han at han derfor vil ha debatt når som helst og hvor som helst, og at debattene kan ledes av Demokratenes nasjonalkomité (DNC) eller det uavhengige debattorganet CPD, som han omtaler som et «datterselskap» av DNC.

Trump har ikke deltatt i noen av debattene i Republikanernes nominasjonsvalg. Han har oppgitt den suverene ledelsen på meningsmålingene som årsak, og onsdag ble det klart at Nikki Haley, hans siste utfordrer, trekker seg.

Les også: Orban: – Trump er den eneste som kan finne veien ut

Les også: Spår konflikt mellom Russland og Nato hvis Ukraina taper krigen

Les også: Håndtrykket som skaper reaksjoner: – Vil ikke ha et jernteppe