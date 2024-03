Russlands ferske advarsel: – Enhver Nato-trussel vil bli besvart

Det sier talsperson for Russlands utenriksdepartement, Maria Zakharova, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

– Russland har ingen planer om noe angrep, verken direkte eller indirekte, mot noen, sier hun.

Zakharova mener dette står i sterk kontrast til Nato-doktrinen.

– Et samlet Vesten peker på Russland som direkte trussel, sier hun.

Tror på USA-konflikt med Russland

Uttalelsene kommer i kjølvannet av utspillet til USAs utenriksminister Lloyd Austin. Austin uttalte under en høring i Kongressen at dersom Russland vinner krigen i Ukraina, vil det kunne føre til at USA og Nato blir direkte involvert mot russerne.

– Hvis Ukraina faller, tror jeg virkelig at Nato vil havne i kamp med («a fight with», journ.anm.) Russland, sa Austin. Grunnet tidsbegrensning under høringen fikk ikke ministeren mulighet til å utdype utspillet ytterligere.

Nupi-forsker Karsten Friis har sagt til Dagsavisen at han tror Austin kom med uttalelsen for å legge press på Det republikanske partiet i forbindelse med den foreslåtte støttepakken til Ukraina.

Uttalelser fra USAs utenriksminister Lloyd Austin har fått Kreml til å steile de siste dagene. (KEVIN DIETSCH/AFP)

– Jeg tror Austin har rett, i betydningen av at dersom Russland vinner så vil det ha betydning langt utover Ukraina. Det vil bety at rå makt vinner fram, noe som vil si at vi lever i en annen verden enn den regelbaserte. Putin og andre autoritære ledere vil da helt sikkert føle seg styrket. De vil fortsette presset mot Europa og andre demokratier, enda mer enn de allerede gjør gjennom cyberoperasjoner, påvirkning og sabotasje, sa Friis til Dagsavisen.

– Derfor er det så viktig å sørge for at Ukraina vinner – og at Russlands aggresjon feiler. Dette er en krig som angår oss i Vesten i stor grad. Det er ikke noe vi kan «velge bort», la forskeren til.

Nato-øvelse

Uttalelsene til Austin ble raskt fordømt fra Kreml-hold, deriblant av Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov og utenriksminister Sergej Lavrov. Nå advarer også Zakharova.

– Nato må innse at enhver trussel mot Russland vil bli besvart, sier hun.

Talspersonen kommenterer i tillegg den pågående Nato-øvelsen Nordic Response, der over 20.000 soldater deltar.

– Slike aksjoner mot vårt land er aggressive og provoserende i sin natur. Vi ser en spiral av eskalering, sier Zakharova, som tidligere har gått hardt ut mot øvelsen.

Zakharova fikk i den forbindelse kritikk fra tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, for sine uttalelser om Nordic Response og det hun også da hevdet var Nato-aggresjon.

– Dette er selvfølgelig vrøvl. Nato er utelukkende en militær forsvarsallianse, og alliansens øvelser handler om å forsvare medlemslandenes territorier, skrev Bildt på X, tidligere Twitter.

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt er nå medformann i tankesmia European Council on Foreign Relations (ECFR), og følger europeisk politikk og krigen i Ukraina svært tett. Han brukes ofte som ekspert i både svenske og utenlandske medier. (Hanna Franzén/TT/NTB)

Fakta om Natos artikkel 5

Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.

Artikkel 5 i pakten sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene i Europa eller Nord-Amerika er et angrep mot alle. Hvis et slikt angrep finner sted, vil den enkelte medlemsstat selv ta stilling til med hvilke midler angrepet skal besvares.

Artikkelen er gjort gjeldende én gang, i forbindelse med terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

(Kilde: NTB)

