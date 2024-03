Paven var til stede for sin ukentlige audiens på Petersplassen i Roma, men en medhjelper leste katekismen for ham. Da audiensen var over, så det ikke ut til at pave Frans var i stand til å gå opp de få trappetrinnene for å gå om bord i pavebilen, selv om han holdt i rekkverket. Medhjelperne hans førte ham raskt tilbake til rullestolen hans og trillet ham bort i stedet.

Sist uke var paven på sykehus for å ta flere tester, uten at det er offentlig kjent hvilke tester det var eller hva resultatene ble. Han har gjennom vinteren slitt med det han og Vatikanet har sagt er forkjølelse, anfall av bronkitt og influensa.

Den 87 år gamle paven har også hatt problemer i kneet som følge av et brudd og betennelse i leddbåndene, noe som gjør at han til tider må bruke rullestol.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse