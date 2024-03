«Norske» John vil ha McConnells toppjobb i Senatet

South Dakota-senator John Thune (63) er kjent som Mitch McConnells «nummer to»-mann i Senatet. McConnell (82) er Republikanernes minoritetsleder der, mens Thune har rollen som innpisker. Nylig kunngjorde McConnell at han vil trekke seg i november. Minoritetslederens rolle er

Den 82 år gamle senatoren fra Kentucky har vært republikansk senatsleder i nesten to tiår og har dermed innehatt stillingen lenger enn noen før ham.

Nå har Thune bestemt seg for at han ønsker å overta, og håper partifellene gir ham muligheten.

– Jeg håper å bli ny leder, og jeg skal gjøre alt for å overbevise kollegaene mine for å bli det. Det er de som vil fatte beslutningen, sier Thune, ifølge The Hill og KELO-TV.

Mitch McConnell (midten foran) gir seg snart som Republikanernes leder i Senatet i USA. John Thune (midten bak) ønsker å ta over, og vil bidra til en ny start. (NICHOLAS KAMM/AFP)

En ny start for Republikanerne

63-årige Thune har for øvrig norske røtter. Thunes farfar, Nicholas Thune, kom i sin tid som innvandrer fra Norge til USA. John Thune har selv omtalt sin norske bakgrunn i sosiale medier tidligere.

Innpiskeren mener tiden er inne for en ny generasjon med «prinsippfast og konservativt lederskap» som kan kjempe mot Demokratenes agenda.

– Jeg ser på dette som en veldig god mulighet. Enhver endring gir muligheten til en ny start. Jeg ønsker å være en del av en slik ny start, sier Thune.

John Thune har representert South Dakota i Senatet i snart 20 år. (KENT NISHIMURA/AFP)

Senatorene John Cornyn (Texas) og John Barrasso (Wyoming) er nevnt som øvrige kandidater til lederjobben. Ifølge The Hill er det også mulig at Barrasso ønsker rollen som Republikanernes innpisker i Senatet – altså rollen Thune har i dag.

---

Fordelingen i Senatet

Det demokratiske partiet har fra januar 2023 flertall med 51 senatorer mot Det republikanske partiets 49. To av senatorene som møter med demokratene er formelt valgt inn som partiuavhengige.

Mitch McConnell leder den republikanske partigruppen, mens Charles «Chuck» Schumer leder den demokratiske og dermed flertallet i forsamlingen.

Majoritetslederen og minoritetslederen i Senatet er talspersoner for partiene de er medlemmer av, og har ansvaret for å koordinere sine respektive partiers lovgivende strategier.

Leder for Senatet er USAs visepresident (nå Kamala Harris, Demokratene), som har stemmerett dersom stemmene står likt. En settepresident (president pro tempore, nå Demokratenes Patty Murray) valgt blant senatorene forvalter ledervervet når visepresidenten ikke er tilstede. Settepresidenten er normalt flertallspartiets lengstsittende medlem.

Kilde: Store norske leksikon / US Senate

---

Støtter Donald Trump

Nylig ga John Thune sin støtte til Donald Trump som Det republikanske partiets kandidat til presidentvalget i USA 5. november.

– Det kunne hatt store negative konsekvenser for Thune å ikke støtte Donald Trump. Det er nulltoleranse på grasroten for Trump-kritikk, poengterte statsvitenskap-professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet til Dagsavisen.

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. (Høgskolen på Vestlandet)

Senatorene i USA sitter i seks år, derfor har trumpifiseringen av Republikanerne der tatt noe mer tid. Men nå er de siste «anti-Trump-senatorene», som Mitt Romney, på vei ut, ifølge USA-eksperten.

– John Thune er en lagspiller som tilpasser seg trumpifiseringen av partiet. Du må være det for å være en senatsleder. Du kan ikke gå mot flertallet i partiet ditt, da kan du ikke være en effektiv leder, sa Mjelde.

Ekspresident Donald Trump har blikket mot valgseier i USA i november. (Robert F. Bukaty/AP)

---

Fakta om Kongressen i USA

Kongressen består av to kamre: Senatet og Representantenes hus.

Senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat uansett størrelse.

En tredel av senatorene velges hvert annet år. Valgperioden for hver senator er seks år.

Representantenes hus har 435 medlemmer som er valgt fra valgkretser i hver stat. Samtlige velges annethvert år.

Antallet valgkretser varierer etter folketallet slik at California, USAs mest folkerike delstat, har 53, mens stater med få innbyggere, som blant annet Alaska og Wyoming, bare har én hver.

Demokratene har for øyeblikket et knapt flertall i Senatet, mens Republikanerne har et knapt flertall i Representantenes hus.

Representantenes hus deler myndigheten til å vedta lover, skatter og bevilgninger med Senatet. Hvert kammer har full adgang til å endre eller forkaste forslag som er vedtatt i det andre. I tilfeller der de gjør ulike vedtak i samme sak, kan de komme til enighet gjennom en særskilt «konferansekomité», der representanter fra begge kamre møter. Representantenes hus har enerett til å ta initiativ til skatte- og avgiftsøkninger, men fordi Senatet har rett til å foreslå tillegg til disse, har regelen uklar betydning i praksis.

Det er Representantenes hus som reiser anklage i riksrettssaker (impeachment) og deretter fører saken for Senatet, som feller dom eller frikjenner.

(Kilde: Ballotpedia/Store norske leksikon)

---

