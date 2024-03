Navalnyjs enke ber russere protestere på valgdagen

I en video publisert på Youtube støtter Navalnaja et initiativ for å prøve å overbelaste valglokalene under presidentvalget senere i mars, som Putin er ventet å vinne.

– Vi må alle gå til valglokalene samtidig: 17. mars klokken 12. Hva skal vi gjøre videre? Du velger. Du kan stemme på hvilken som helst kandidat bortsett fra Putin. Du kan ødelegge stemmeseddelen din. Du kan skrive «Navalnyj» med store bokstaver, sier Navalnaja i videoen.

Hun kaller valget, som avholdes 15.–17. mars, for en farse og sier det er åpenbart at Putin vil trylle fram det resultatet han ønsker.

Navalnyj støttet også forslaget i en av sine siste uttalelser fra fengselet før han døde i februar.

