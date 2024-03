Naboland stålsetter seg for drastisk forverring i Haiti

Haitis regjering innførte søndag en 72 timer lang unntakstilstand og innførte også portforbud nattetid. Tiltaket ble iverksatt etter at gjenger i helgen angrep landets to største fengsler og satte fri tusener av menn som rømte, og etter at en gjengleder oppfordret til å avsette statsminister Ariel Henry.

Mandag kveld prøvde tungt væpnede gjenger å ta kontroll over den internasjonale flyplassen Toussaint Louverture ved hovedstaden Port-au-Prince. Flyplassmyndighetene meldte om kraftig skyting. Flyplassen var stengt da angrepene skjedde, og ingen fly var i aktivitet. Det var heller ingen passasjerer til stede.

En journalist fra AP fortalte om skyting mot gjengene fra en pansret lastebil på rullebanen, mens en rekke ansatte ved flyplassen rømte fra kuleregnet.

Også i forrige uke ble flyplassen i en kort periode rammet gjengangrep, men de kom seg da ikke inn på området. Mandagens angrep beskrives som det største mot flyplassen i landets historie.

FNs generalsekretær António Guterres er bekymret.

– Generalsekretæren er dypt bekymret for den raske forverringen av sikkerheten i Port-au-Prince, hvor væpnede gjenger har intensivert sine angrep på kritisk infrastruktur gjennom helgen, sier talsperson Stephane Dujarric.

Grensegjerde

Haiti utgjør den vestlige delen av den karibiske øya Hispaniola. Den dominikanske republikk utgjør den østlige delen av øya og er dermed det eneste landet med landegrense mot Haiti.

I fjor utviste nabolandet titusener av haitiere tilbake til hjemlandet. Nå frykter Den dominikanske republikk ny bølge av folk som flykter fra Haiti.

Mandag besøkte Den dominikanske republikks forsvarsminister grensen. Der befarte han fremgangen i bygging av et grensegjerde, og han overså soldatenes «operative beredskap».

Samtidig har USA oppfordret sine statsborgere i Haiti om å forlate landet «så fort som mulig».

Statsministeren i Puerto Rico

Mange har lurt på hvor statsminister Ariel Henry har vært mens gjengene har herjet. Han har nå landet i Puerto Rico og vil prøve å komme seg til hjemlandet.

En tjenesteperson som uttaler seg anonymt, opplyser til nyhetsbyrået AP at Henry seint tirsdag ettermiddag landet på Luiz Muñoz Marín internasjonale flyplass ved Puerto Ricos hovedstad San Juan. Ankomsten bekreftes av Sheila Anglero, talsperson for guvernøren i det selvstyrte, uinnlemmede territoriet som tilhører USA.

– Han landet i Puerto Rico, men jeg har ingen ytterligere detaljer. Jeg vet ikke om han fortsatt er i Puerto Rico. Det ble bare bekreftet til meg for en stund siden at han hadde landet her, sier Anglero til nyhetsbyrået AFP.

Den haitiske statsministeren var ventet å reise til Den dominikanske republikk senere, for så å fly til Haiti. Men på grunn av gjengvolden har Den dominikanske republikks myndigheter stengt luftrommet mot nabolandet.

Det ble reist tvil rundt hvor statsministeren oppholdt seg etter at han først hadde reist til Kenya for å inngå en avtale om å lede en internasjonal styrke til bekjemping av de stadig mektigere gjengene i Haiti.

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier at de tror Henry drar hjem til Haiti.

– Vi tror det er viktig at han gjør det og at han får lov til å gjøre det, sier talspersonen.

Naboland iverksetter tiltak

Den dominikanske republikks president Luis Abinader har ikke svart på spørsmål fra journalister om han vil la Henry få lov til å reise inn i Haiti via landegrensen. Abinader legger til at han ikke kommer til å tillate flyktningleirer for haitiere i Den dominikanske republikk.

Nabolandet Bahamas har kalt hjem ambassadeansatte. Bahamas har dermed kun en chargé d'affaires og to sikkerhets-attacher igjen på ambassaden i hovedstaden Port-au-Prince.

Mexico har oppfordret sine statsborgere i Haiti til å begrense reisevirksomhet til kun det nødvendigste, og til å hamstre vann, drivstoff og matvarer som kan lagres.

Gjenger har advart innbyggere rundt Port-au-Prince om å holde barn innendørs, selv om den haitiske regjeringen har fremholdt at skolene skal være åpne.

Verden ser på

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser at rundt 15.000 personer i løpet av en tre dager lang periode i forrige uke flyktet fra hovedstaden. Mange av dem var allerede flyktninger som var innkvartert i skolebygninger, på sykehus og offentlige torg i byen.

FN anslo tidligere i år at rundt 300.000 haitiere har forlatt hjemmene sine for å unngå drap, seksuell vold, bortføringer og plyndringer, samt kamper mellom rivaliserende gjenger.

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) har bedt om at verdenssamfunnet må reagere raskere, i samarbeid med FN.

FN ratifiserte i oktober en plan om å sende en internasjonal styrke til Haiti, basert på frivillige bidrag fra FN-medlemmene. Det skjedde ett år etter at Henry ba om det. Men noen dato for utplassering av styrken er ennå ikke kunngjort. Så langt har fem land sagt de vil bidra til styrken.

