Eide: Gaza er verste sted i verden akkurat nå

Sammen med bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) møtte Eide onsdag ettermiddag en rekke av de humanitære organisasjonene som er involvert i hjelpearbeidet mot de innestengte palestinerne på Gaza.

– Det har vært en utveksling av informasjon. Dette er organisasjoner som er på bakken eller har direkte kontakt med folk på bakken. Gaza er nok det verste stedet på jorden nå på lang tid, sier Eide til NTB etter møtet.

– Summen av det som foregår, intensiteten i bombingen, mangel på mat og medisiner, mangel på hygieniske fasiliteter – på et så lite område med så mange mennesker er det ingen som kjenner igjen. Og på toppen av det hele kommer man seg jo ikke vekk, legger utenriksministeren til.

– Angriper helsepersonell bevisst

Blant dem som orienterte utenriksministeren, var leder Erik Fosse i Norwac. Kirurgen var selv i Gaza for inntil én måned siden og har holdt kontakten løpende etter at han måtte reise hjem. Til NTB forteller Fosse at lokalt helsepersonell opplever i økende grad at de selv er mål for de israelske styrkene.

– De som jobber på sykehusene, kommer ikke på jobb. Det er farlig på jobb og de kan også bli arrestert på sykehuset. De systematiske angrepene på sykehusene. De som arbeider der, blir torturert. De blir sluppet fri igjen, så de har åpenbart ikke noe kontakt med Hamas, ellers ville de ikke bli løslatt, sier en tydelig bekymret Fosse.

Han forteller om pasienter som nå kommer til sykehusene i Gaza med skuddskader i kroppen som må ligge i flere dager, opptil en uke, uten å få behandling.

– De skyter på ambulanser og de skyter på helsepersonell på vei til og fra jobb. Dette er en grov uthuling av internasjonal rett og det fratar helsearbeidere og helseinstitusjoner beskyttelse. Hvis ikke dette får et etterspill, blir det veldig vanskelig å arbeide som helsearbeider i noe konfliktområde i verden, sier Fosse videre om de israelske styrkene.

Snakker med alle

Eide sier at Norge nå, sammen med Egypt, er i ferd med å stable på beina en konferanse for å hjelpe Gaza så raskt det er mulig. Han forklarer at Norge som et lite land lettere kan ta en slik rolle og at det skjer uavhengig av at Norge også leder Giverlandsgruppen for Palestina.

– Fordi Norge er Norge, og vi er opptatt av dette. Vi har kontakt med alle parter, og vi har troverdighet til å gjøre det. Og når vi sier alle, så mener vi alle. Det betyr Hamas, det betyr også Israel, sier Eide til NTB.

– Dette er ikke i og for seg en formell rolle for Giverlandsgruppen, men vi har et ekstra ansvar på grunn av det vi har gjort, og derfor bruker vi det, sier utenriksministeren videre.

