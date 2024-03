Tysk politi mistenker ildspåsettelse ved Tesla-fabrikken i Berlin

Det var tidlig tirsdag at brann i en høyspentmast førte til et større strømbrudd i området nær fabrikken, som ligger i Grünheide sørøst for den tyske hovedstaden.

Produksjonen på fabrikken ble stanset, lokalene ble evakuert og de ansatte sendt hjem, opplyser Tesla.

– Vi er i øyeblikket ikke i stand til å si når produksjonen kan ventes å bli gjenopptatt, står det i en uttalelse fra selskapet.

Strømforsyningen ble satt ut av spill også i flere landsbyer i området rundt. Delstaten Brandenburgs innenriksminister Michael Stübgen sier at tusener av mennesker mistet strømmen.

Ifølge tabloidavisen Bild kan brannen ha blitt startet av miljøaktivister som okkuperer deler av skogen som Tesla planlegger å ta i bruk for å utvide fabrikken. 80–100 aktivister har siden torsdag i forrige uke okkupert deler av skogen, der de har satt opp rundt ti trehytter.

Politiet hadde tirsdag formiddag ikke kommentert opplysningene om en mulig forbindelse mellom brannen og miljøaktivister i området.

