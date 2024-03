Israel viser fram nytt Eurovision-bidrag søndag

Det er fortsatt artisten Eden Golan som skal fremføre det nye bidraget, etter at EBU forkastet to tidligere låtforslag fra Israel.

Tittelen er ifølge Jerusalem Post «Hurricane», og er baser på samme melodi som det forkastede forslaget «October Rain». Den israelske kringkasteren KAN sier den forteller «historien om en ung kvinne som overlever en personlig krise».

Israel sendte inn både «October Rain» og en annen låt, «Dance Forever», til EBU, som ifølge KAN «uformelt» skal ha diskvalifisert begge på grunn av angivelige politiske budskap.

Tidligere har den israelske kringkasteren vært tydelig på at dersom EBU avviste låtene, ville Israel utebli fra Eurovision. Nå har man snudd etter råd fra Israels president Isaac Herzog, som henvendte seg til styret i KAN og ba dem gjøre de nødvendige endringene for at Israel skal kunne delta.

Herzog skal ifølge avisen ha understreket betydningen av at Israel er synlig i en tid der oppfordringene om boikott florerer.

