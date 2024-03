Gjenger prøver å ta kontroll over flyplass i Haiti

Mandag kveld meldte flyplassmyndighetene om kraftig skyting. Utviklingen kommer etter gjengangrep og masserømninger fra flere fengsler. Landets regjering har erklært unntakstilstand.

Den internasjonale flyplassen Toussaint Louverture var stengt da angrepene kom, og ingen fly var i aktivitet. Det var heller ingen passasjerer til stede.

En journalist fra AP forteller om skyting mot gjengene fra en pansret lastebil på rullebanen, mens en rekke ansatte ved flyplassen rømte fra kuleregnet. Også i forrige uke ble flyplassen i en kort periode rammet gjengangrep, men de kom seg da ikke inn på området. Mandagens angrep beskrives som det største mot flyplassen i landets historie.

Angrepet skjedde bare timer etter at myndighetene innførte et nattlig portforbud som følge av gjengvolden den siste tiden. I helgen angrep gjengene landets to største fengsler og satte fri anslagsvis flere tusen innsatte.

FNs generalsekretær António Guterres er bekymret.

– Generalsekretæren er dypt bekymret for den raske forverringen av sikkerheten i Port-au-Prince, hvor væpnede gjenger har intensivert sine angrep på kritisk infrastruktur gjennom helgen, sier talsperson Stephane Dujarric.

