WHO-sjefen: Barn dør av sult i det nordlige Gaza

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus opplyste mandag at team fra WHO over helgen har inspisert forholdene ved de to sykehusene Al-Awda og Kamal Adwan. Besøkene er de første siden tidlig i oktober, til tross for at WHO lenge har forsøkt å få til regelmessig adgang til området.

– Forholdene er forferdelige. Særlig var situasjonen ved Al-Awda opprørende, ettersom et av sykehusets bygninger ligger i ruiner, skriver Tedros på X/Twitter.

En bølge av pasienter

Kamal Adwan-sykehuset, det eneste barnesykehuset i det nordlige Gaza, er overbefolket av pasienter. Mangelen på mat har ført til ti dødsfall blant barn, skriver WHO-sjefen.

Helsemyndighetene i Gaza sier at minst 16 barn har mistet livet som følge av feilernæring eller mangel på mat i områder i nord som knapt får forsyninger.

FN advarte i forrige uke om at hungersnød i det nordlige Gaza er «nesten uunngåelig» som følge av krigen som har rast i de palestinske områdene siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor.

Mangel på strøm

Tedros sa mandag at i tillegg til matmangel er de to sykehusene rammet av strømutkobling og påfølgende fare for pasienter, særlig på intensivavdelingen og barselavdelingen.

Under besøket i helgen leverte teamene fra WHO 9.500 liter med drivstoff til hvert av sykehusene, samt noe medisinsk utstyr.

– Men dette er en brøkdel av det som trengs for å redde liv, sier Tedros. Han gjentok appellen til Israel om å sikre at humanitær bistand kan bli levert på en trygg og regelmessig måte.

– Sivile, særlig barn, men også helsepersonalet trenger en opptrapping av hjelpen umiddelbart. Den viktigste medisinen av alt er våpenhvile og fred, skriver WHO-sjefen på X/Twitter.

