Håndtrykket som skaper reaksjoner: – Vil ikke ha et jernteppe

Etter at Russland og Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina, har høytstående ministre i EU-land ikke akkurat hatt for vane å møte russiske ledere, påpeker nyhetsbyrået Reuters.

Men lørdag møtte Juraj Blanar, utenriksminister i Robert Ficos regjering i Slovakia, Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under et såkalt diplomatisk forum i Antalya, Tyrkia. De to skal blant annet ha snakket om et kommende fredsmøte i Sveits som avholdes senere i vår.

Foto fra lørdagens møte i Tyrkia. (Russian Foreign Ministry/Reuters)

Presidenten: – Ikke gi Putin håp om seier

Opposisjonen i Slovakia reagerte på at møtet mellom Blanar og Lavrov fant sted, skriver både Reuters og den store slovakiske avisen Novy Cas. Reagerte gjorde også slovakenes president Zuzana Caputova.

– Møtet mellom Slovakias og Russlands utenriksministre har ikke ført oss nærmere fred i Ukraina, som Russland ulovlig har invadert, skriver Caputova i en uttalelse på X/tidligere Twitter.

– Den raskeste måten å oppnå fred på, er å få Vladimir Putin til å trekke styrkene sine ut av Ukraina – ikke å gi ham håp om seier, mener hun.

Slovakias president Zuzana Caputova. (Sean Kilpatrick/AP)

Blanar uttaler selv om møtet at han ikke ønsker et jernteppe mellom Russland og EU.

– Slovakias regjering mener at konflikten mellom Russland og Ukraina ikke har en militær løsning. Vi er nødt til å få i stand fredssamtaler, sier Blanar, ifølge Reuters.

Ficos svar

Utspillet følger i samme spor som det slovakenes omstridte statsminister Robert Fico har gått opp tidligere. Nylig spådde Fico «en smertefull løsning» på krigen i Ukraina.

Fico har selv kommentert møtet.

– Dette møtet var et eksempel på en uavhengig og balansert utenrikspolitikk, sa den slovakiske statsministeren, ifølge det ukrainske nyhetsmediet RBC. Fico la til at han merket seg opposisjonens kritikk.

Slovakias statsminister Robert Fico. (Petr David Josek/AP)

– Prorussisk feilinformasjon

I høst, da Robert Fico vant valget i Slovakia, sa NTNU-professor Tobias Schumacher følgende til Dagsavisen om statsministeren og forholdet til Russland:

– Fico har vært en åpenbar Vladimir Putin-beundrer over en lang periode. Han prøver å tekkes den konservative, prorussiske delen av det slovakiske samfunnet. Det er hevet over enhver tvil at han spesielt de siste årene har spredt prorussisk feilinformasjon og blitt mer radikal.

Schumacher har tidligere beskrevet Fico som en «populist og ‘Robin Hood’-type».

Robert Fico er en beundrer av Russlands president Vladimir Putin (bildet), ifølge NTNU-professor. (Alexander Zemlianichenko/AP)

---

Fakta om Robert Fico

Robert Fico er en slovakisk politiker. Han har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, 2006–2010, 2012–2016, 2016–2018 og fra 2023. Han har vært medlem av Nasjonalrådet, det vil si nasjonalforsamlingen, fra 1992.

Robert Fico er utdannet jurist og var tidligere ansatt ved Vitenskapsakademiet.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 (se: Ukraina-konflikten), har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til Ukraina. Han støtter heller ikke de EU-sanksjonene som rammer Slovakia. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje. Meningsmålinger etter invasjonen viste at slovaker flest mente Ukraina har mer skyld i konflikten enn Russland.

Kilde: Store norske leksikon

Robert Fico. (Petr David Josek/AP)

---

