Frankrike vedtar grunnlovsfestet rett til abort

Frankrike er det første landet i verden som forankrer denne retten i selve grunnloven og hever den dermed over hverdagens partipolitikk. President Emmanuel Macron lovet å gjøre dette etter vedtak i USA nylig som svekket retten til fri abort.

Macrons regjering går inn for å endre artikkel 34 i grunnloven slik at det nå blir spesifisert at kvinner har en garantert rett til selv å velge abort.

Tiltaket krever 60 prosent flertall i de to kamrene. Men ingen av de store og etablerte partiene i fransk politikk har stilt spørsmål ved denne retten i nyere tid, så voteringen mandag er i all hovedsak en formalitet.

Kvinner rett til abort ble avkriminalisert i Frankrike i 1975.