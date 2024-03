Aleksej Navalnyjs enke takker sørgende russere

I en melding på X skriver Navalnaja at mange lurer på hvorfor Aleksej kjempet så bestemt og aldri ga opp.

– Han gjorde det for dere. For det vakre, tapre og ærlige folket som nå står i en endeløs kø for å si farvel. Dette takker jeg dere for. Dere viser folkets sanne kjærlighet, skriver enken.

Navalnaja beskylder president Vladimir Putin for å stå bak dødsfallet, men Kreml avviser enhver innblanding i saken og har ikke kommentert begravelsen, verken før den ble holdt eller i tiden etter.

Navalnyjs enke var i forrige uke i Strasbourg for å tale til EU-parlamentet, men det er nå ikke kjent hvor hun oppholder seg.

Les også: Tusenvis av russere tok farvel med Navalnyj