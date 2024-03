Russland og Saudi-Arabia forlenger oljekutt fram til sommeren

Reduksjonen i årets andre kvartal er avtalt med Russlands energiallierte i oljekartellet Opec, der Saudi-Arabia er de facto leder.

Saudi-Arabias energidepartement kunngjorde selv søndag at landet vil «forlenge sitt frivillige kutt på en million fat per dag, som ble innført i juli 2023, til slutten av andre kvartal 2024». Beslutningen ble fattet i samråd med noen av Opec+-landene, ifølge det statlige saudiske nyhetsbyrået SPA.

Energiallianse

Målet med produksjonskuttene er å presse opp prisene i en tid med økonomisk usikkerhet. Russland og Saudi-Arabia leder gruppen med 23 land kjent som Opec+, som består av Opec-landene i tillegg til Russland og ni andre energiallierte.

De russiske kuttene kommer på toppen av tidligere kutt i både produksjon og eksport av olje fra noen av verdens største produsenter, skriver nyhetsbyrået AFP.

Russlands visestatsminister Aleksandr Novak sier at Russland skal redusere sin produksjon med 350.000 fat olje per dag i april, 400.000 fat per mai og deretter 471.000 fat i juni.

Startet i 2022

I fjor varsler Russland at et gjeldende kutt i produksjonen på en halv million fat daglig skulle vare ut 2024.

Opec+ inngikk i november en avtale om frivillige kutt i oljeproduksjonen på til sammen 2,2 millioner fat daglig i årets første kvartal. Medlemslandene kunngjør sine kutt på individuell basis.

Men gruppen har opprettholdt produksjonskutt siden høsten 2022, noe USAs regjering den gang uttalte var ensbetydende med å ta Russlands side i krigen i Ukraina.

Kutt i eksport

Russlands statskasse er svært avhengige av inntekter fra olje og gass

Vesten har forsøkt å strupe den russiske energieksporten gjennom sanksjoner innført etter invasjonen av Ukraina. Det har tvunget Russland til å trappe opp leveransene til land som Kina og India etter at Europa de siste tiårene har vært den største importøren av russisk energi.

Søndag sa Russland også at de etter avtale med Opec+ vil ytterligere kutte i oljeeksporten, med 121.000 fat daglig i april og 71.000 fat daglig i mai, sammenlignet med snitteksporten i de samme månedene i fjor.

Påvirker markedet

Søndagens kunngjøring betyr at Saudi-Arabias produksjon av olje forblir på rundt 9 millioner fat daglig, langt lavere enn landets kapasitet på 12 millioner fat per dag.

Målet er å påvirke markedet i møtet med økende produksjon fra USA og andre land utenfor Opec+, samt frykt for etterspørselen på grunn av høye renter i store økonomier.

Oljeprisene har til en viss grad blitt opprettholdt av faktorer som økende geopolitisk spenning som følge av angrepene fra opprørere i Rødehavet. Men uro for økonomisk vekst og høye renter virker tynger fortsatt markedet.