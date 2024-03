Malaysia vurderer nye søk etter passasjerfly som forsvant

Et amerikansk teknologiselskap har foreslått å gjøre nye søk i det sørlige Indiahavet der flyet antas å ha styrtet.

Selskapet skal ifølge transportminister Anthony Loke ha tilbudt å gjøre søk på havbunnen, men å ta betalt bare dersom det gjøres funn – såkalt «no find, no fee». Det planlagte søket vil ta utgangspunkt i stedet der det ble søkt i 2018.

Håper pårørende får svar

Transportministeren har invitert selskapet Ocean Infinity til et møte for å gå gjennom nye funn og grunnlag for søk. Om disse er troverdige, vil han be regjeringen om godkjenning for å inngå en ny kontrakt med det Texas-baserte selskapet for å gjenoppta letingen.

– Regjeringen står fast på vår beslutning om å lokalisere MH370, sa Loke i forbindelse med en minnemarkering. Det er ti år siden flyet forsvant.

– Vi håper virkelig det vil lykkes å finne flyet slik at pårørende får svar, sa han.

Uvisst hva selskapet kan få utbetalt

Passasjerflyet med 239 personer om bord var på vei fra Malaysias hovedstad Kuala Lumpur til Beijing da det forsvant fra radaren kort tid etter avgang.

Ulykken skjedde 8. mars 2014. De fleste om bord var kinesiske statsborgere. Satellittdata viste at flyet avvek fra flybanen. Det ble antatt å ha styrtet i det sørlige Indiahavet.

Flyet ble aldri funnet, til tross for at det ble gjennomført omfattende multinasjonale søk. Noen få vrakdeler som med stor sikkerhet er fra flyet, er funnet på øyer langs østkysten av Afrika. Et søk gjennomført av Ocean Infinity i 2018 endte også resultatløst.

Transportministeren vil ikke svare på hva selskapet kan få utbetalt om søket lykkes fordi dette er gjenstand for forhandlinger. Men han understreket at kostnader ikke er et tema i beslutningen om hvorvidt letingen skal gjenopptas.

