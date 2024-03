USA har gjennomført første flydropp med nødhjelp til Gaza

Det første amerikanske flydroppet av nødhjelp til Gaza ble utført av tre C-130 Herkules-fly, opplyser to ikke navngitte amerikanske tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters lørdag ettermiddag.

Nyhetsbyrået AP melder at leveransen besto av rundt 38.000 måltider.

Det er foreløpig ukjent om flydroppet var vellykket eller hvor på Gazastripen forsyningene havnet.

FNs nødhjelpskontor OCHA og Verdens matvareprogram (WFP) konstaterte denne uka at en firedel av innbyggerne på Gazastripen, 576.000 mennesker, nå er «ett skritt unna» hungersnød som følge av Israels angrep og blokade.

Situasjonen er aller verst nord på Gazastripen.

Stor risiko

USA varslet fredag at de planla flydropp av nødhjelp til Gaza, men medga samtidig at det er knyttet stor risiko til å slippe ned nødhjelp fra fly.

– Det er ekstremt vanskelig i et slikt tett befolket miljø som Gaza, sa John Kirby, talsmann i president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd.

– Dette er en krigssone, og det utgjør en tilleggsfare for fly og flygere, sa han.

Dave Harden ledet tidligere USAID på den okkuperte Vestbredden og mener Bidens beslutning først og fremst er ment å dempe hjemlig kritikk.

– Flydropp er symbolsk og en måte å berolige opinionen i USA på, sier Harden til Al Jazeera.

– Det som egentlig trengs, er å åpne flere grenseoverganger til Gaza og få inn flere lastebiler daglig, sier han.

Havnet i Middelhavet

Jordan har tidligere sluppet ned noe nødhjelp fra fly på Gazastripen, men dette gikk nylig galt som følge av vind. Nødhjelpen havnet i Middelhavet og ble ødelagt av saltvann før den kunne plukkes opp.

– USA framstår som svake, noe som skuffer meg. USA kan tvinge Israel til å slippe inn mer nødhjelp, og ved å unnlate å gjøre det utsettes vårt eget personell for fare og risikoen for kaos øker i Gaza, sier Harden i USAID.

Blodbad ved nødhjelpskolonne

Bidens beslutning om å levere nødhjelp til Gaza med fly ble kunngjort dagen etter at minst 115 palestinere ifølge helsemyndighetene mistet livet da en lastebilkolonne med nødhjelp ankom utkanten av Gaza by.

Over 760 skal ha blitt såret. Leger ved flere sykehus som tok imot de sårede, har opplyst at de aller fleste av ofrene hadde skuddskader.

Israel bekrefter at soldater åpnet ild i det de oppfattet som en truende situasjon, men nekter for at det ble skutt mot mennesker. Israel hevder at de fleste ofrene ble påkjørt eller tråkket ned av andre i kaoset som oppsto.

EU-kritikk av flydropp

Blodbadet har vakt kraftig internasjonal fordømmelse, og lørdag sa også EUs utenrikstjeneste at mange av dem som ble drept og såret mens de prøvde å få tak i melsekker fra lastebilene, ble truffet av israelske skudd.

– Ansvaret for denne hendelsen hviler på begrensningene utført av den israelske hæren og hindringene fra voldelige ekstremister mot leveranser av nødhjelp, sier EUs utenrikstjeneste og ber om en internasjonal gransking av hendelsen.

EU er i likhet med en rekke hjelpeorganisasjoner kritisk USAs planer om utføre en rekke flydropp av nødhjelp til Gaza de neste dagene.

– Det bør bare gjennomføres når det ikke finnes noen andre muligheter, ettersom virkningen er minimal og det ikke er risikofritt for sivile, sier EUs utenrikstjeneste og ber om at flere grenseoverganger åpnes inn til Gaza.

