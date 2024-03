Floridas guvernør stanser sosiale medier-forbud

DeSantis signaliserte at det gikk mot et veto da han forrige uke sa at det var behov for forbedringer i vedtaket fra delstatsforsamlingen. Den republikanske guvernøren sa at de folkevalgte var i gang med et nytt forslag som skulle ta hensyn bekymringer rundt personvern og foreldres rettigheter.

– Det er viktig å beskytte barn mot skader knyttet til sosiale medier, men det er også viktig å støtte opp om foreldres rettigheter og sikre voksne mulighet til delta anonymt i ordskiftet, skrev DeSantis på X/Twitter.

– Jeg forventer at det nye forslaget vil ta inn over seg disse prioriteringene og om kort tid kan bli godkjent.

Forslaget som nå er avvist, krevde at sosiale medieplattformer nektet ungdommer under 16 å opprette en bruker. De fleste har i dag en aldersgrense på 13 år.

