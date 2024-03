Valgkamp ved Rio Grande

De to vidt forskjellige amerikanske politikerne tok et overblikk over USAs grense mot Mexico. De la også fram sine tanker om hva som er årsaken til problemene med immigrasjonssystemet i USA, og hvordan de skal løses.

Selv om Nikki Haley fortsatt ikke har gitt opp kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat, blir valget i år etter all sannsynlighet et nytt oppgjør mellom Joe Biden og Donald Trump. Begge ser muligheten til å bruke situasjonen ved grensen til sin egen politiske fordel.

Reiseplanene torsdag var bemerkelsesverdig like. De ankom Texas innenfor samme halvtime. Begge valgte et passende sted for å holde en appell, fikk en orientering om problemene og hva som gjøres, ruslet en tur langs Rio Grande og snakket med folk. Til og med uttalelsene sammenfalt til dels.

Der sluttet også likhetene.

Ba om samarbeid

President Joe Biden la vekt på behovet for en tverrpolitisk avtale om grensesikkerhet. Han pekte på avtalen som i vinter ble inngått i Senatet etter lange forhandlinger mellom partiene, men som ble vraket på Trumps ordre.

Han ba også Trump om å gå sammen med ham og støtte en innsats i Kongressen for å gi mer penger til sikkerhet ved grensen og stramme inn reglene.

– Her er det jeg vil si til herr Trump. I stedet for å drive et politisk spill med saken, så slå deg sammen med meg. Eller så slår jeg meg sammen med deg og ber Kongressen om å vedta dette forslaget. Både du og jeg vet at dette er det strengeste, mest effektive forslaget om grensesikkerhet dette landet noen gang har sett, sa Biden.

President Joe Biden snakker med grensepolitiet under sitt valgkampbesøk i Brownsville i Texas, ved Rio Grande og grensen til Mexico torsdag. (Evan Vucci/AP)

Trenger flere folk

Biden besøkte Brownsville i Rio Grande-dalen helt sør i Texas. Området var i ni år den hyppigst brukte korridoren for ulovlige grensepasseringer sørfra. De siste månedene har tallene gått ned. Økt kontroll på mexicansk side av grensen regnes som en viktig årsak.

Besøket setter dermed søkelyset på Biden-regjeringens syn på migrasjon: Som et regional og globalt spørsmål, og ikke bare et amerikansk problem.

I samtalene med presidenten trakk personalet fra sikkerhetsdepartementet – eller Department of Homeland Security – fram det de ønsker. Hovedpunktet er penger til å ansette flere til å patruljere grensen og ta seg av berget av ubehandlede asylsøknader.

Skylder på Biden

Trump la først og fremst ansvaret for problemene på Biden.

Han besøkte Eagle Pass, rundt 520 kilometer nordvest for Brownsville. For tiden er det her flest tar seg ulovlig over Mexico-grensen. Der ble han møtt av Texas' republikanske guvernør Greg Abbott og soldater fra delstatens nasjonalgarde som har rekvirert en park på stedet og satt opp piggtrådgjerder langs elvebredden.

Parken har blitt et republikansk symbol på motstand mot de føderale myndighetene.

– Dette er som en krig, sa Trump.

Han stirret ut over elva gjennom piggtråden, løftet knyttneven i været og vinket og ropte til folk på den mexicanske siden. De vinket tilbake. Trump erklærte deretter at migrantene som tar seg over grensen er kriminelle, og sa også at noen av dem er terrorister.

Donald Trump med sin vanlige knyttede neve hilser til folk på Mexico-siden av grensen under sitt valgkampbesøk ved grenseelven Rio Grande torsdag. (Eric Gay/AP)

Harde ord

Den tidligere presidenten har skjerpet retorikken fra valgkampen i 2016. Trump har sagt at immigrantene «forgifter vårt lands blod», ord som i sin tid ble brukt av Adolf Hitler.

– De blir sluppet inn i landet vårt, og det er grusomt. Det er grusomt, sa Trump.

Han nevnte også et drap på en 22 år gammel student i Georgia nylig, der den mistenkte er en immigrant fra Venezuela.

– Skurkete Joe har blodet fra talløse uskyldige ofre på sine hender. Det er så mange historier å fortelle, så mange forferdelige historier, sa Trump.

Til tross for Trumps påstander, viser mange studier at immigranter står bak mindre voldskriminalitet enn folk som er født i USA.

En studie som er utgitt av National Academy of Sciences, basert på data fra Texas Department of Public Safety for perioden 2012 til 2018, viste at folk som er født i USA, har over dobbelt så høy sannsynlighet for å bli pågrepet for voldskriminalitet enn personer som oppholder seg ulovlig i USA.

Farlig ferd

Mens politikerne forsøkte å fordele skyld om saken, fortsatte migranter de farlige forsøkene på å ta seg inn i USA.

Trump sto på en betongslipp der en mann som hadde mistet livet i forsøket på å krysse elven, ble hentet opp dagen før.

I Brownsville, der Biden talte, hadde en gruppe migranter krysset grensen ulovlig i løpet av natten.

Over grensen fra Brownsville, i Matamoros i Mexico, bor migranter i telt og provisoriske skur. De håper på å ta seg inn i USA.

– Jeg er helt alene på denne reisen, og jeg har vært underveis i rundt seks måneder. Det eneste viktigste i livet mitt er moren min og lillesøsteren min og ingen annen. Men Guds hjelp vil alt gå bra, sier Joseph Elián Gutierrez Castillo fra Nicaragua.

Tallet på folk som krysser grensen til USA ulovlig, har vært stigende i årevis. Klimaendringer, krig, sosiale forhold, økonomi og karteller som ser migrasjon som en mulighet til å tjene penger, er noen av årsakene.

Sprengt kapasitet

Bidens regjering har forsøkt å dempe problemene med skjerpede tiltak på grensen, samtidig som de åpner flere muligheter for sponsede ankomster med fly. Antallet som tar seg over grensen fra Mexico ulovlig, har fullstendig sprengt kapasiteten i et immigrasjonssystem som ikke har fått en større overhaling på årtier.

Tallet på pågripelser for ulovlig grensepassering ble halvert i januar, men var rekordhøyt i desember.

Innvandringsdebatten i USA har beveget seg mot høyre, og Demokratene er nå langt mer villig til å iverksette innskjerpinger enn tidligere. Under forhandlingene om en avtale med Republikanerne om grensesikkerhet sa Biden at han ville være villig til å «stenge ned grensen» hvis det ble oppnådd enighet.

Forhandlingene så lovende ut, men Trump ønsket ikke å gi Biden politisk gevinst i et valgår. Han overbeviste Republikanerne om å si nei til en avtale.

Samtidig vokser velgernes bekymring for problemet.

Ifølge tall innhentet av AP-NORC i januar, er andelen velgere som er bekymret for saken, nå 35 prosent, opp fra 27 i fjor.

Blant tiltakene Trump har foreslått, er gjeninnføring og utvidelse av en innreiseforbud, innføring av «ideologisk screening» av immigranter, inndragelse av arbeidstillatelser og stans i finansieringen av husly og transport for personer som oppholder seg ulovlig i USA.

