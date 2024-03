USAs største apotekkjeder skal selge abortpiller

Walgreens sier at de venter å begynne tilby pillene i løpet av en uke, i samsvar med føderale og statlige lover.

CVS begynner å ekspedere resepter på medisinen i Massachusetts og Rhode Island i løpet av de kommende ukene og utvide til flere delstater, der loven tillater det.

Kunngjøringene kommer i forbindelse med at bruk av pillen er brakt inn for retten i Texas av abortmotstandere, og at saken skal behandles av USAs høyesterett denne måneden.

USAs president Joe Biden kaller apotekenes avgjørelse «en milepæl» og oppfordrer interesserte apotek til å søke om sertifisering for å kunne tilby legemiddelet.

– Det kunne ikke ha stått mer på spill for kvinner over hele USA, sier han i en uttalelse, der han viser til det han kaller «republikanerens nådeløse angrep på reproduktiv frihet».

