Israelske aktivister rykket inn i Gaza for å etablere bosetning

Ifølge avisa The Times of Israel tok aktivistene seg rundt 500 meter inn i Gaza, der de rakk å sette opp to skur og erklære opprettelsen av en ny bosetning før israelske soldater stanset dem.

Ifølge en talsperson for den israelske hæren brøt aktivistene seg gjennom en av hærens sperringer da de tok seg inn via grenseovergangen Erez nord på Gazastripen.

Videoer i sosiale medier viser at israelske soldater først unnlot å gripe inn, men at aktivistene etter en tid ble stanset og tatt med tilbake til Israel.

Israel hadde tidligere 22 bosetninger på Gazastripen, men avviklet disse i 2005.

Etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober har flere ledende politikere på den israelske høyresiden tatt til orde for å reokkupere Gazastripen og på nytt etablere bosetninger der.

Israelske bosetninger i okkuperte områder strider mot den fjerde Genèvekonvensjonen der det i artikkel 49 heter at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd slo i 2016 fast at bosetningen som er etablert på Vestbredden er ulovlige.

