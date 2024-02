Minst 112 palestinere skal ha blitt drept da de prøvde å få tak i mat i Gaza by

– Dette er nok et eksempel på de fullstendig uakseptable handlingene den palestinske befolkningen i Gaza er ofre for, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en uttalelse til NTB.

Ifølge Gazas helsedepartement ble minst 112 mennesker drept og 760 såret i det de beskriver som en massakre utført av israelske styrker i Gaza by før daggry torsdag.

Israel har en annen versjon. Den israelske hæren (IDF) sier en nødhjelpskolonne med 38 lastebiler ble møtt av store folkemengder som prøvde å ta forsyningene. Titalls palestinere ble trampet eller klemt i hjel i panikken som oppsto, og noen ble påkjørt da lastebilsjåførene prøvde å komme seg unna, ifølge IDFs talsperson Daniel Hagari.

Andre israelske kilder bekrefter overfor blant andre nyhetsbyrået AFP at deres soldater skjøt mot folkemengden i den tro at den utgjorde en trussel.

Stridsvogner

Ifølge Al Jazeeras journalist på stedet ventet hundrevis av mennesker i håp om at det skulle komme en forsendelse med nødhjelp da israelske styrker åpnet ild mot dem.

En rekke internasjonale medier har også snakket med palestinske øyevitner og overlevende om hendelsene ved Nabulsi-rundkjøringen på Rashid-veien vest i Gaza by.

Tusenvis av desperate mennesker strømmet til da nødhjelpskolonnen ankom byen der det ifølge FN er umiddelbar fare for hungersnød.

– Lastebiler fulle med nødhjelp kom for nære noen av hærens stridsvogner som var i området. Folkemengden, tusenvis av mennesker, stormet lastebilene, sier et øyevitne som av sikkerhetsgrunner ikke vil bli navngitt.

– Soldatene skjøt mot folkemengden da de kom for nær stridsvognene, sier øyevitnet til AFP.

Skulle hente mel

Ali Awad Ashqir, som hadde gått for å få tak i mel til sin sultende familie, sier han hadde ventet i to timer da skytingen startet.

– Rundt klokka 4 begynte lastebilene å komme. I det øyeblikk de ankom, skjøt okkupasjonshæren med artillerigranater og skytevåpen, sier han til AFP.

En israelsk militærkilde sier soldatene skjøt varselskudd før de åpnet ild mot dem som ikke flyttet seg. Ifølge Times of Israel viser den israelske hæren IDFs etterforskning at rundt ti mennesker ble truffet av skuddene fra israelske soldater.

Direktør Hossam Abu Safiya ved Kamal Adwan-sykehuset sier imidlertid at alle som ble drept og såret, ble truffet av «kuler eller splinter».

– Det var store folkemengder, men okkupantene fortsatte å skyte mot oss, sier en ung mann til AFP på Kamal Adwan-sykehuset.

IDF nekter for at det ble avfyrt raketter fra droner mot menneskemengden.

– Gaza tappes for liv

– Selv etter nærmere fem måneder med brutale krigshandlinger, har Gaza fortsatt evnen til å sjokkere oss, sier nødhjelpssjef Martin Griffiths på X.

Han sier han er forskrekket over meldingene om at flere hundre mennesker ble drept og såret i hendelsene.

– Gaza tappes for liv i en skrekkinnjagende fart, sier Griffiths.

Lever på dyremat

Palestineren Kamel Abu Nahel beskriver situasjonen i Gaza by som desperat.

– Vi har levd på dyremat i to måneder, forteller Nahel på Shifa-sykehuset.

Han var en av dem som ble skutt i angrepet og brakt til Shifa-sykehuset. Han forklarer at da det først ble løsnet skudd, spredte folkemengden seg raskt.

Noen gjemte seg under biler, men da skytingen stanset, beveget flere seg tilbake til nødhjelpsleveransen. Da begynte angivelig de israelske styrkene å skyte igjen.

Nahel ble skutt i beinet, hvorpå han falt i bakken og foten hans ble overkjørt av en lastebil, forteller han til nyhetsbyrået AP.

Mangler alt

En video i sosiale medier viser en lastebil med mange døde. Reuters har også verifisert andre videoer fra Nabulsi-rundkjøringen som viser livløse og sårede mennesker.

Flere sykehus har tatt imot drepte og sårede, men mangler forsyninger for å kunne hjelpe alle dem som trenger det. Bilder fra sykehusene viser blodige gulv der det ligger sårede over alt.

– Dette er et folkemord. Dette var uskyldige sivile som i flere dager hadde ventet på at det skulle komme lastebiler med nødhjelp, sier lederen for ambulansetjenesten ved Shifa-sykehuset, Faris Afana.

24 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av spill. De øvrige fungerer bare delvis og mangler både drivstoff til generatorer, oksygen, legemidler og utstyr.

«Stygg massakre»

Palestinernes president Mahmoud Abbas fordømmer det han omtaler som en «stygg massakre» av mennesker som ventet på nødhjelp.

Hamas-bevegelsen kaller i en kunngjøring torsdagens angrep «en krigsforbrytelse uten sidestykke» og truer med å stanse forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling.

USAs president Joe Biden bekrefter at angrepet vil komplisere de pågående forhandlingene for å få i stand en våpenhvile før ramadan starter 10. mars. Biden snakket torsdag med lederne i Egypt og Qatar om det han beskriver som en «tragisk og alarmerende» hendelse i Gaza by.

Norge og USA ber om etterforskning

FNs sikkerhetsråd diskuterte utviklingen bak lukkede dører torsdag.

– De desperate sivile i Gaza trenger akutt hjelp, inkludert de som er i det beleirede nord, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Han fordømmer hendelsene, som Det hvite hus beskriver som «fryktelig urovekkende» og ber om en grundig etterforskning av.

Espen Barth Eide forventer også hendelsen etterforskes, og at funn deles med offentligheten. USAs utenriksdepartement sier altfor mange palestinere døde og at Israel må sikre trygge leveranser av nødhjelp.

Over 25.000 kvinner og barn drept

Tyrkias utenriksdepartement anklager Israel for «nok en forbrytelse mot menneskeheten», og mener hendelsen beviser at Israel prøver å ødelegge det palestinske folk.

Over 30.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep de siste 146 dagene, og over 70.000 er såret. Over 25.000 av dem Israel har drept, er kvinner og barn, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin torsdag.

Austin sa samtidig at Israel kan og bør gjøre mer for å beskytte sivile i Gaza.