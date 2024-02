Kongressledere enige om budsjettavtale i USA

Partilederne i de to kamrene i Kongressen sier onsdag at de er enige om en forlenging av finansiering av statsapparatet, mens politikerne fortsetter å prøve å bli enige om et statsbudsjett for inneværende år.

– Det midlertidige tiltaket blir tatt opp til avstemning i Senatet og Representantenes hus denne uken, heter det i en felles uttalelse fra Mike Johnson, som leder det republikanske flertallet i Huset, demokraten Chuck Schumer, som leder Senatet og fra mindretallslederne Hakeem Jeffries i Huset og Mitch McConnell i Senatet.

Flere delavtaler

Republikanerne Kevin Hern sier forslaget vil bli lagt fram for Representantenes hus torsdag.

Det amerikanske statsbudsjettet består av tolv delavtaler som Kongressen må bli enig om. Den politiske splittelsen i USA gjør at de folkevalgte ikke har klart dette for budsjettåret som startet i oktober i fjor. I stedet har det blitt gjort midlertidige avtaler og vedtak for å holde den føderale forvaltningen i gang.

Avtalen som ble inngått onsdag, gjør at politikerne unngår en nedstenging fra månedsskiftet, men de har i realiteten bare kjøpt seg litt mer tid til å komme fram til en mer varig løsning. De nye fristene som nå gjelder, er 8. mars for seks av budsjettområdene og 22. mars for de resterende seks.

Noen etater ferdig forhandlet

Forhandlingene om budsjettet til en rekke etater er avsluttet, skriver Politico. Kongresslederne håper å kunne offentliggjøre dem i helgen og gjøre et vedtak neste uke. Kommer det på plass, er finansieringen sikret fram til september.

Ifølge nyhetsnettstedet gjelder fristen 22. mars for en del etater som regnes som mer vanskelige.

