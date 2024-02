Republikanerne mister troen på riksrett mot Biden: – Grunnløst politisk stunt

Den republikanske kongressmannen Ralph Norman ga et veldig kontant svar på om republikanerne kom til å klare å få gjennom en riksrettssak mot president Joe Biden:

– Nei.

Det sa han ifølge Politico.

Republikaneren Ralph Norman er medlem av en politisk gruppering innad i det republikanske partiet ved navn «Freedom Caucus». Gruppen er en av de mest høyreorienterte fraksjonene i det republikanske partiet, og har stort sett alltid vært lojale mot Donald Trump.

Spørsmålet han ble stilt var om det var realistisk å få gjennom en riksrettssak mot Biden ettersom de ikke fikk det til uten flere forsøk mot USAs sikkerhetsminister, Alejandro Mayorkas.

Saken dreide seg om at Mayorkas ikke i tilstrekkelig grad har sørget for grensekontroll mot Mexico, og for å ha løyet til kongressen, skrev Mark Green, republikansk kongressmedlem og leder i kongressens sikkerhetskomité for Wall Street Journal.

Riksrettssaken mot Mayorkas har i senere tid gått gjennom, men det er forventet at den blir avvist i Senatet, hvor demokratene har flertall.

Penger for politikk

Ifølge Politico håper flere republikanere at de kan finne grunnlag for noe i kongressens høring av Hunter Biden onsdag.

Riksrettshøringene handler i all hovedsak om at president Biden skal ha tjent millioner av dollar på å selge politisk innflytelse gjennom blant annet sønnen sin, Hunter Biden, da han var visepresident under Barack Obama. Hunter Biden satt blant annet i styret for et ukrainsk energiselskap ved navn Burisma.

Mens han angivelig tjente hundretusenvis av dollar der, har det for eksempel blitt fremmet mistanke om at Joe Biden, på besøk i Ukraina som visepresident, snakket med ukrainske myndigheter om å få fjernet Ukrainas høyeste påtalemakt, Viktor Shokin. Det hevdes at dette var for å hindre påtalemyndigheten i å etterforske selskapet Hunter Biden satt i styret i.

En rapport fra det amerikanske senatets sikkerhetskomité viser derimot til funn om at å gi Shokin sparken gjorde tilsyn av energiselskapet Burisma mer sannsynlig, ikke mindre.

På det tidspunktet var også republikaneren Ron Johnson, daværende leder for Senatets sikkerhetskomité, for at Shokin skulle fjernes, ifølge rapporten. Det samme var flere toppolitikere, også i EU.

Hunter Biden etterforskes samtidig for flere andre lovbrudd i sin fortid.

Mangel på bevis

– Det amerikanske folk har rett til å vite om presidenten, gjennom sin familie, solgte politisk handling mot utenlandske penger, skrev den republikanske majoritetslederen i kongressen Mike Johnson, for USA Today.

Det kan se ut til at de fleste bevisene i saken mot Biden er mangelfulle, eller er tatt ut av kontekst, skriver New York Times.

Til tross for at republikanerne har gått med på å åpne riksrettshøring mot Joe Biden, er det ikke gitt at de automatisk vil være for å gå videre med saken. Flere republikanere har hevdet at høringene kun er for at etterforskerne skal kunne ha et bredere juridisk mandat, skriver Politico.

Til amerikanske Spectrum News sier lederen for etterforskningen i kongressen, republikanske James Comer, at han ikke forventer en riksrettsdom som går gjennom i senatet, og at regnestykket med antall stemmer for en riksrett ikke går opp.

– Jeg håper at vi får en ansvarliggjøring i saken i år, men det kan hende det kommer først neste år, under en ny president, og en ny riksadvokat. Til syvende og sist er jobben min å få fram fakta og å holde folk ansvarlig hvis de har gjort noe galt. Det kan involvere riksrett, men trenger ikke gjøre det. Gjør det ikke det, er det helt greit for meg, sa han til TV-kanalen.

– Grunnløst politisk stunt

Joe Biden selv omtaler høringene som et «grunnløst politisk stunt», og at «republikanere i kongressen selv innrømmer at dette ikke er faktabasert».

Donald Trump selv har insinuert at riksrettssaken er politisk hevn, skrev politico i fjor.

Karsten Friis, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har tidligere snakket med Dagsavisen om riksrettssaken, og mener saken mot Trump var noe helt annet.

– Jeg vil mene at i Trumps tilfelle, så hadde han begått alvorlige lovbrudd, samt undergravet demokratiet og grunnloven. Da måtte man reagere, selv om det kanskje styrket ham politisk. Joe Biden har ikke gjort noe i nærheten av det samme. Dette handler om sønnen hans. Det framstår som en blanding av hevn og et forsøk på å svekke Biden før valget neste år, sa Friis til Dagsavisen i slutten av fjoråret.

---

Fakta om riksrett i USA

Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter.

USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt.

Med et simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. For øyeblikket har Republikanerne flertall i Huset.

Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. Republikanerne har ikke flertall i Senatet, og dermed anses det som sannsynlig at Joe Biden frikjennes.

Donald Trump ble den tredje presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett av Representantenes hus, Joe Biden den fjerde. Trump ble imidlertid den første som var stilt for riksrett to ganger. Trump ble frikjent ved begge tilfeller.

I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen.

USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet.

Kilde: NTB

---

