Bråk rundt nye «Road House»

«Road House» skal ha verdenspremiere under SXSW-festivalen i Texas neste uke. Men nå prøver manusforfatteren for den opprinnelige filmen fra 1989 å stoppe nyinnspillingen.

Tirsdag tok R. Lance Hill, som kalte seg David Lee Henry da han skrev «Road House»-manuset, ut et opphavsrettssøksmål. Han hevder ifølge LA Times at filmstudioet MGM og morselskapet Amazon så bort fra hans eierskap til manuset. Opphavsretten til manuset vendte tilbake til Hill i november i fjor, noe han varslet om allerede i 2021.

Hill hevder også at filmstudioet tok i bruk KI for å fullføre produksjonen av «Road House» under streikene i Hollywood. Stemmer dette, strider dette med fagforeningens streikeregler. En talsperson for Amazon MGM Studios avviser søksmålet fullstendig, og sier at Hills påstander «er feilaktige».

Regissør for nye «Road House», Doug Liman, akter ikke å være til stede på verdenspremieren fordi Amazon ikke kommer til å vise filmen på kino og heller slippe den direkte på Prime Video. Der vil den kunne strømmes fra 21. mars.

I filmen spiller Jake Gyllenhaal dørvakt, Jessica Williams eieren av utestedet i Florida, mens Billy Magnussen spiller gjengleder og Conor McGregor leiemorder.