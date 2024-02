Biden setter foten ned for dataoverføring til Kina og Russland

Hensynet til rikets sikkerhet er begrunnelsen for presidentordren. Ordren vil også stanse overføringen av lokaliseringsdata samt biometri-, helse- og finansopplysninger til land på en «bekymringsliste».

Denne listen omfatter Russland, Iran, Nord-Korea, Cuba og Venezuela.

Ordren synes imidlertid å være direkte rettet mot kinesiske genselskaper som BGI, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den skal hindre overføringen av gendata om amerikanere til landene på listen.

Ifølge Peter Harell, som tidligere har sittet i USAs nasjonale sikkerhetsråd, er ordren Det hvite hus' svar på et sett «veldig spesifikke Kina- og Russland-fokuserte sikkerhetstrusler».

Han omtaler den genetiske informasjonen som data med «ekstremt høy risiko» og føyer til at det er «lite behov for at dette behandles i Kina».

Kongressen jobber med et lovverk som skal forby føderale amerikanske myndigheter å inngå kontrakter med kinesiske BGI Group og Wuxi APPTEC, som del av en større innsats for å hindre at gendata og amerikaneres personlige helseopplysninger havner i Kina.

