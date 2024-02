Svensk Nato-mottakelse utsettes – blir ikke medlem denne uken

Sveriges ambassadør Urban Ahlin skriver i en epost til de innbudte gjestene at landets innmelding «ikke kommer til å finne sted denne uken». Derfor utsettes feiringen, melder den svenske avisen Dagens Nyheter.

Utenriksminister Tobias Billström skal delta på mottakelsen.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at Ungarn må gjøre ferdig sin prosess før Sverige kan bli medlem, skriver Billströms talsperson Anna Erhardt. Sverige venter nå på at Ungarn skal gjøre ferdig papirarbeidet etter at landets nasjonalforsamling ga grønt lys til den svenske søknaden mandag.

Nå skal landets president skriver under protokollen – problemet er bare at Ungarn er midt i et presidentskifte.

Den nyvalgte presidenten Tamás Sulyok tiltrer først tirsdag 5. mars. Inntil det skjer fungerer László Kövér som president. Han kan i teorien også signere.

