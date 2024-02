Politiet ikke velkommen i Sydneys prideparade

Tirsdag fant politiet det de tror er levningene etter paret i 20-årene, som skal ha blitt skutt og drept i hjemmet sitt i Sydney mandag for en uke siden. En 28 år gammel politimann, som tidligere var sammen med en av de drepte, ble fredag siktet for dobbeltdrap. Politiet sier tirsdagens funn ble gjort på bakgrunn av opplysninger fra siktede.

Arrangøren bak prideparaden Gay and Lesbian Mardi Gras sier drapene har gått hardt inn på skeive over hele Australia, som har planlagt å delta i paraden lørdag.

– Styret føler at våre grupper, som allerede er hardt rammet, kan oppleve det som en ytterligere belastning om politiet i New South Wales deltar i årets parade. Vi har derfor besluttet å be politiet ikke delta. Dette har ikke vært en lette avgjørelse, særlig med tanke på at mange av politifolkene som pleier å delta også er en del av det skeive miljøet og også er rammet av denne tragedien, sier styret i en uttalelse mandag.

Også den drapssiktede 28-åringen har tidligere deltatt i paraden.

Politimester Karen Webb, som selv har deltatt siden 2006, sier hun vil møte arrangøren og be dem ombestemme seg.

– Denne saken er ikke hatkriminalitet mot homofile, men vold i nære relasjoner. Jeg er skuffet over pridestyrets innstilling i dette spørsmålet, sier Webb til TV-kanalen Nine Network.

– Nå, mer enn noen gang, må vi stå sammen. Vi snakker om inkludering, vi snakker om mangfold. Da synes jeg det sender feil budskap om en del av det fellesskapet skal utelukkes, sier politimesteren.