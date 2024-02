Biden på talk-show: – Det handler om hvor gamle ideene dine er

– Det står i disse papirene at du er 81 år gammel. Stemmer det?, spurte TV-verten Seth Meyers.

– Hvem fortalte deg det? Det er hemmeligstemplet!, svarte president Joe Biden tilbake, til latter fra publikum.

Biden er for tiden i New York, i forbindelse med valgkampen sin. I den forbindelse var han gjest i det amerikanske TV-showet

Onsdag skal han etter planen møte Barack Obama og Bill Clinton, som skal bistå i en innsamlingsaksjon.

Biden har ofte blitt kritisert for at han surrer og ikke klarer å komme seg gjennom en eneste tale. I denne TV-sendingen var han derimot oppsiktsvekkende kvikk. En tidligere rapport har omtalt Biden som en «velmenende eldre mann med dårlig hukommelse» og at han har «nedsatte evner i eldre alder».

Vanskelig samarbeid

Et stykke ut i sendingen hadde programmet en mer alvorlig tone. På spørsmål om hva han gjør for å adressere folks bekymring over alderen hans, sa han følgende:

– Det handler om hvor gamle ideene dine er. Min konkurrent vil jo ha oss tilbake i tid. Han vil ta oss til tiden før «Roe v. Wade» og en rekke andre spørsmål som har vært etablert politikk i 50–60 år.

«Roe v. Wade» er en nå opphevet kjennelse fra amerikansk høyesterett som forbød enkeltstater å forby abort. Kjennelsen ble gjort ugyldig av amerikansk høyesterett i 2022, og konservative delstater sto dermed fritt til å forby abort fra delstat til delstat.

Han anklagde også tidligere president Donald Trump for å ha som mål å avvikle alt Bidens regjering har gjennomført under sin presidentperiode.

Programlederen spurte presidenten videre om en ny tverrpolitisk innvandrings- og grensereform, noe som har vært etterspurt av republikanerne i lang tid.

Biden anklaget Trump for å instruere republikanerne i kongressen til å blokkere loven, som allerede har tverrpolitisk flertall i senatet. Han påsto at Trump gjorde dette for at Biden ikke skulle få «en seier».

Flere republikanske senatorer har kritisert sine partikolleger i kongressen.

– Til dere som tror at vi kan få til en bedre reform enn dette hvis Trump vinner valget: Dere tar feil, sa den republikanske senatoren Lindsey Graham, ifølge NBC News.

Demokratiet i fare

De snakket senere om farer mot demokratiet, og Trumps kommentarer om russiske angrep på Nato-land.

– Altså, hva i guds navn? Bare ideen om at en amerikansk president inviterer Vladimir Putin til å angripe vestlige land? Det er helt bisart. Jeg har kjent nesten alle utenlandske statsoverhoder i lang tid, og de er kjemperedde for hva det vil si om vi forlater dem, sa Biden.

Tidligere president Trump har tidligere sagt at han skal være en diktator på dag én som president, men bare dag én, ifølge AP news.

Biden ble spurt om sine tanker om dette, og trusler mot demokratiet.

– Det første diktatorer gjør er at de ignorerer loven. Her snakker vi om en mann som tror han kan overse grunnloven. En mann som snakker om hevn mot politiske motstandere, sa han.

Han viste videre til hvordan Trump har sagt han vil tilgi og slippe fri «en stor andel» av mobben som angrep kongressbygningen den 6. januar, 2020.

– Dette er ikke hvem vi er som USA, sa Biden.

Våpenhvile i Gaza?

Til slutt fikk presidenten også spørsmål om det er noen vei fram for fred i Gaza.

– Den er vanskelig, men det er en vei fram. Først og fremst må de israelske gislene slippes fri. Vi har, i prinsippet, en avtale om en våpenhvile som skal skje mens gislene skal settes fri. Det er snart ramadan, og israelerne har gått med på å ikke ta for seg noe under ramadan. Dette gir oss tid til å bevege oss i en retning flere arabiske land også ønsker i regionen, sa han.

Hamas, på sin side, mener at Bidens uttalelser er forhastede, melder NTB.

– Vi får nok ikke en umiddelbar tostatsløsning, men vi får en vei mot en tostatsløsning. Vi må bevege oss mot både israelsk sikkerhet, men også uavhengighet for palestinerne, men uten at de skal ha muligheten til å la andre land stå for deres forsvar, sa Biden, som i intervjuet også omtalte seg selv som sionist.

Allikevel understrekte presidenten at Israels fremgangsmåte begynner å tære på deres internasjonale tillit.

– Jeg har kjent hver eneste leder i Israel siden Golda Meir. Israel har hatt stor støtte i hele verden. Hvis denne utrolig konservative regjeringen fortsetter slik, kommer de til å tape verdens støtte, og det er ikke i deres interesse, sa Biden.

Konspirasjonsteorier

I starten av programmet var stemningen noe lettere. Joe Biden er kjent for å vitse med flere av konspirasjonsteoriene rundt seg selv. For øyeblikket florerer det med spekulasjoner om Biden samarbeider med popikon Taylor Swift for å få han gjenvalgt i 2024. Nesten én av fem amerikanere tror dette er sant, ifølge The Guardian.

Swift skal i 2020 ha stilt seg bak Joe Biden som presidentkandidat, ifølge presidenten selv.

På spørsmål om dette stemmer eller ikke, svarte presidenten, iført solbriller, at også dette er hemmeligstemplet informasjon.

Solbrillene er en henvisning til internett-fenomenet Dark Brandon, som presidenten har tatt til seg.

Fenomenet tar utgangspunkt i en vits fra høyrevridde fora ment for å sverte presidenten, men Det hvite hus har i ettertid innsett at det er lettere å adoptere hele fenomenet enn å forsøke å distansere seg fra det.

Flere såkalte «Dark Brandon»-plakater utenfor en republikansk primærvalgdebatt sent i fjor. (MANDEL NGAN/AFP)

Just like we drew it up. pic.twitter.com/9NBvc5nVZE — Joe Biden (@JoeBiden) February 12, 2024

