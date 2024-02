Amerikansk rakettangrep mot houthi-område

USAs regionale overkommando Centcom, sier de mandag kveld ødela tre sjødroner og to mobile utskytingsramper for krysserraketter som ble «forberedt til avfyring» mot Rødehavet.

I tillegg ble en såkalt kamikaze-drone ødelagt i luftrommet over Rødehavet, heter det i en uttalelse fra Centcom.

Den amerikanske forsvarskommandoen sier de vurderte dronene og rakettene som «en umiddelbar trussel mot handelsskip og amerikanske marinefartøy i regionen».

– Våre handlinger ble tatt for å sikre fri ferdsel til havs og gjøre internasjonalt farvann tryggere for den amerikanske marinene og for handelsskip, står det videre i Centcoms uttalelse.

Houthi-militsen har sagt at den vil fortsette å angripe skip med tilknytning til Israel, og at de vil tvinge fram en stans i Israels krigføring på Gazastripen.

