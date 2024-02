Zelenskyj: Motoffensiv-planer ble lekket til Russland

– Motoffensiv-planene våre lå på bordet i Kreml før offensiven startet, sa Zelenskyj søndag.

Han utdypet ikke ytterligere omstendigheter rundt lekkasjene av de sensitive forsvarsplanene. Zelenskyj la til at de planlegger for flere alternative versjoner av kampstrategiene for 2024 for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

– Vi har en plan, en tydelig plan. Ytterligere planer vil bli forberedt på grunn av lekkasjene, sier Zelenskyj.

Fjorårets store motoffensiv, finansiert av flere titalls milliarder kroner i form av vestlig våpenstøtte, maktet ikke å trengte gjennom russiske frontlinjer. Russiske styrker er for tiden på fremmarsj i Øst-Ukraina og har tatt kontroll over en rekke symbolske byer den siste tiden.