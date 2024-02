Viktor Orban: Sverige får Nato-ja av Ungarn i dag

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ventes avstemningen å finne sted etter klokka 16.

Ungarn er det siste landet i Nato som ikke har godkjent at svenskene skal slippe inn. Landene har nylig inngått en stor forsvarsindustriavtale, hvor Sverige blant annet skal selge flere kampfly til Ungarn. Forrige uke var Sveriges statsminister Ulf Kristersson på besøk i Ungarn.

Sverige og Finland søkte begge medlemskap i Nato etter Russlands invasjon av Ukraina for to år siden. Tyrkia stilte en rekke krav til de to landene og utsatte lenge godkjenningen av den svenske søknaden.

Ungarn er det siste landet i Nato som ikke har godkjent at svenskene skal slippe inn. Her fra forrige uke, da Sveriges statsminister Ulf Kristersson besøkte Viktor Orban i Ungarn. (Denes Erdos/AP)

Ungarn har også satt seg på bakbeina i prosessen, men etter at Tyrkias folkevalgte sa ja i forrige måned, oppfordret Orban sitt lands nasjonalforsamling til å gjøre det samme så fort som mulig.

Finland ble formelt innlemmet i Nato i april i fjor.

