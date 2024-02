Trump anker gigantbot i bedragerisak: – Fullstendig og total farse

Kjennelsen ble avsagt fredag 16. februar. Anken, som ble levert inn mandag, var varslet på forhånd.

– Denne «avgjørelsen» er en fullstendig og total farse. Vi kan ikke la denne uretten stå, skrev Trump da dommen hadde falt.

Domstolen slo fast at Trump hadde lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper i New York ved å blåse opp verdiene sine. Han ble også fradømt retten til å drive forretninger i New York.

Det var New Yorks justisminister Letitia James som reiste søksmålet. Hun har varslet beslag av Trumps verdier hvis han ikke betaler for seg.

