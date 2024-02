Russisk politiker la ut rasistisk innlegg om USAs forsvarsminister

Søndag la den kontroversielle russiske politikeren Dmitrij Rogozin ut et innlegg på X der han håner Lloyd Austin, pensjonert general og nåværende forsvarsminister i USA. Ved siden av et bilde av Austin har han lagt ved et annet bilde av to pygmeer som har fanget en gorilla.

– Før han ble syk, elsket den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin å bli fotografert sammen med pygmeer, skriver Rogozin.

På mandag fulgte han opp innlegget med en ny kommentar: «Aper bør kalles aper».

Austin ble innlagt på sykehus i januar for å få behandling mot prostatakreft. Innleggelsen skapte nyhetsoverskrifter fordi forsvarsministeren unnlot å opplyse om sykdommen til blant annet president Joe Biden.

Austin har foreløpig ikke kommentert Rogozins innlegg offentlig. Det har derimot den pensjonerte amerikanske astronauten Scott Kelly.

– Dmitryj, med tanke på at du faktisk er nazist, er din motbydelige rasisme ikke spesielt overraskende. Du er rett og slett sjalu på en ekte general med ekte kamperfaring, fordi du er en falsk soldat med falske medaljer. Når kommer du tilbake til Ukraina for å leke soldat igjen? Ikke glem å ta med deg de pansrede bleiene dine, skriver han på X.

Dmitrij Rogozin har tidligere lagt ut bilder av seg seg i sosiale medier ikledd militærutstyr mens han hevder å ha bidratt i Russlands krig mot Ukraina. Avdøde Wagner-leder Jevgenij Prigozjin har kalt Rogozins opptredener i Ukraina som PR-stunts. (Rogozin / X)

Twitter-feide med astronaut

Fra 2018 til 2022 var Rogozin sjef for den nasjonale romorganisasjonen i Russland, Roskosmos. I løpet av denne perioden kom han med flere fiendtlige uttalelser mot NASA og andre vestlige romfartsorganisasjoner. Blant annet truet han med å la den amerikanske astronauten Mark T. Vande Hei være igjen på den internasjonale romstasjonen ISS, på grunn av sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina. Dette førte også da til reaksjoner fra Kelly, som selv har vært tre ganger på ISS.

– Romfartsprogrammet ditt vil ikke være verdt en krone. Kanskje du kan få jobb på McDonald’s, hvis McDonald’s fortsatt finnes i Russland, skrev den pensjonerte astronauten da.

– Kanskje er demensen og aggresjonen du har utviklet en konsekvens av overbelastningen og stresset etter fire romferder. Jeg inviterer deg til å gjennomgå en undersøkelse ved hjerneinstituttet til vårt føderale medisinske og biologiske byrå, var noe av det Rogozin skrev tilbake under feiden med Kelly på Twitter/X.

Også Louise Mensch, tidligere parlamentsmedlem i Storbritannia, har svart på søndagens innlegg på X, der Rogozin sammenligner USAs forsvarsminister med en gorilla.

– På en skala fra én til Dmitrij Medvedev, hvor full var du da du postet dette, skriver hun.

Russia Ukraine Dmitryj Rogozin (til venstre) sammen med Russlands president, Vladimir Putin, i 2019. (Alexei Nikolsky/AP)

Utestengt fra valg på grunn av slagord

Dmitrij Rogozin var Russlands ambassadør til Nato da Dmitrij Medvedev var president i Russland. Etter dette var han visestatsminister med ansvar for landets forsvars- og romindustri.

I 2023 sådde den tidligere russiske romsjefen tvil om at det amerikanske Apollo 11-oppdraget virkelig landet på månen i 1969, og sa at han ennå ikke hadde sett avgjørende bevis for dette.

Rogozin har sterke bånd til ytre høyre og var en av grunnleggerne av det nasjonalistiske partiet Rodina i Russland. Han har flere ganger kommet med kontroversielle uttalelser som kritikere har pekt på som nazistiske og/eller rasistiske. I 2005 ble han utestengt fra å stille til valg til bydumaen i Moskva, for å ha brukt «La oss rydde søpla!» som et politisk slagord.

Den 21. desember 2022, mens han feiret sin 59-årsdag på en restaurant i Donetsk, ble Rogozin og Vitaliy Khotsenko, lederen for den selverklærte separatistrepublikken Donetsk People’s Republic, skadet under et ukrainsk bombeangrep.

I dag er han senator for den russiskokkuperte Zaporozhye-regionen i tidligere Ukraina.

