Israel hevder har levert rapport om Gaza-tiltak for å hindre folkemord

Den internasjonale domstolen (ICJ) ga Israel frist til mandag med å rapportere til domstolen om tiltak de har innført for å overholde ordrene fra januar.

ICJ krever blant annet konkrete grep for å hindre folkemord på Gazastripen og øke tilgangen på nødhjelp. Detaljene i rapporten er foreløpig ikke kjent.

Det var 26. januar i år at ICJ beordret Israel om å avstå fra alt som kunne falle under Folkemordkonvensjonen. Sør-Afrika har anklaget Israel for folkemord, og det er denne saken som ICJ nå etterforsker. Israel avviser anklagene som grunnløse.

En endelig avgjørelse i ICJ kan ta mange år. Imens raser krigen i Gaza videre.

