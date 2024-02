Ukraina vurderer å invitere Russland til fredskonferanse

Sveits skal være vertskap for et toppmøte for å drøfte en visjon for fred som er framsatt av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og en invitasjon kan sendes til Russland på et senere tidspunkt, ifølge Jermak.

– Det kan komme en situasjon der vi sammen inviterer representanter for Den russiske føderasjon som blir presentert for planen, i tilfelle noen i delegasjonen til angrepslandet da genuint vil ønske å få slutt på krigen og gjenopprette en rettferdig fred, sa Jermak på TV søndag.

Zelenskyj la først fram sin fredsplan på et toppmøte i G20 i november 2022. Den innebærer at Ukrainas territorielle enhet gjenopprettes, og at russiske styrker trekkes ut av landet.

Ukraina står fast på at de ikke vil snakke med Russland før alle russiske styrker er ute av landet.

Russland insisterer på at de må beholde alle områder som er erobret, og at Zelenskyjs fredsplan er absurd.

Les også: Støre tror ikke Norge får et normalisert forhold til Russland i hans levetid