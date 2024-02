Tusener i israelsk demonstrasjon for gisselavtale og mot Netanyahu

– Jeg oppfordrer den mest feilslåtte regjeringen i landets historie til å gå av!, ropte en reserveoffiser i en stor folkemengde i storbyen Tel Aviv lørdag kveld.

Han var blitt såret i den pågående israelske krigen mot Hamas på Gazastripen.

Andre demonstranter bar på plakater med teksten «Du er lederen! Du har skylden!», en henvisning til statsminister Benjamin Netanyahu.

Netanyahu kritiseres av mange for å ha begått feil før og etter terrorangrepet som Hamas gjennomførte mot Israel 7. oktober. Kritikere anklager ham for å sette alt annet til side, til sin egen politiske fordel, når han skal fatte beslutninger.

I Tel Aviv måtte politiet ta i bruk vannkanoner for å oppløse en demonstrasjon der folk prøvde å sperre en hovedvei, ifølge lokale medier.

Andre demonstrasjoner ble holdt i Jerusalem, Haifa og Beersheba, samt foran Netanyahus private bolig i Caesarea.

Over 250 personer ble bortført fra Israel til Gazastripen 7. oktober. 105 av dem er siden blitt løslatt. Men skjebnen til mer enn 130 gisler er uviss, noe som berører israelerne dypt.

Indirekte forhandlinger pågår mellom Israel og Hamas for å oppnå en avtale som kan føre til at gislene blir satt fri, i bytte mot at palestinere i israelske fengsler settes fri.

