Trump med klar seier over Haley i South Carolina

CNN og nyhetsbyrået AP er blant amerikanske medier som allerede har utropt Trump til vinner. Valglokalene stengte klokken 1 natt til søndag norsk tid.

Politico viser til at Trump har en ledelse over Haley på mellom 25 og 30 prosentpoeng på de fleste målingene, noe som gjør at han sikrer seg de 29 delegatene som går direkte til vinneren.

De gjenværende 21 delegatene i delstaten deles mellom de sju kongressdistriktene. Vinneren i hvert distrikt får tre delegater. Vinner Trump i alle de sju distriktene, får han alle de 50 delegatene fra South Carolina.

Trump: Større seier enn ventet

Meningsmålingsinstituttet Edison Researchs prognose gikk først ut på at Trump sikrer seg minst 29 delegater. Litt senere natt til søndag norsk tid oppdaterte instituttet prognosen sin med at Trump får minst 38 av delegatene. Dermed gjenstår fordeling av tolv delegater, ifølge Edison Researchs prognose.

Fire timer etter stengetid var 90 prosent av stemmene telt opp. Trump lå da an til å få 60 prosent, og Haley 39,3 prosent, ifølge Edison Research.

Det gir Trump en komfortabel ledelse over Haley. Trump er allerede i gang med feiringen.

Donald Trump sier seieren i South Carolina er større enn ventet. (Mike Stewart/AP)

– Dette er virkelig noe. Dette var litt raskere enn vi hadde sett for oss, og en enda større seier enn vi hadde ventet oss, sa Trump fra scenen, foran en jublende folkemengde på valgvaken sin.

– Joe, du har sparken

I seierstalen gikk han videre til å snakke om politikk. Han fortalte om «de millioner av menneskene som kommer over grensen ulovlig», melder Fox News.

– Vi vet ikke hvor de kommer fra. De kommer fra fengsler. De kommer fra alle slags steder. Vi kommer ikke til å la dette fortsette. Man har terrorister som tar seg inn i landet, sa Trump, som lovet å «fikse ting».

– Grensen er på sitt verste noensinne. Vi skal fikse den, svært raskt. Landet vårt skal respekteres igjen. Respekteres mer enn noen gang før, sa Trump, som fortsatte i talen med å si at han kommer til å vinne presidentvalget i november.

– Vi skal være her 5. november og vi skal se tilbake på Joe Biden. Han ødelegger landet vårt. Vi kommer til å si: Joe, forsvinn, Joe, du har sparken, sa Trump.

Haley gir seg ikke

Haley har de siste dagene og ukene kommet med sterkere kritikk mot Trump, som i sin tid utpekte henne til USAs FN-ambassadør. Haley har bakgrunn som guvernør fra South Carolina og ligger nå an til å bli slått på hjemmebane av sin tidligere sjef.

Forut for nominasjonsvalget hadde Haley sagt at hun ikke kommer til å gi seg. Hun skal kjempe mot Trump til i hvert fall den såkalte super-tirsdag, 5. mars da Det republikanske partiet holder nominasjonsvalg i 15 delstater.

Nikki Haley sa i sin tale på valgvaken at hun ikke skal trekke seg. (Chris Carlson/AP)

Da hun senere natt til søndag norsk tid gikk på scenen på sin valgvake, lovet hun fortsatt kamp.

– Tidligere denne uken sa jeg at uansett hva utfallet i South Carolina blir, så skal jeg fortsette. Jeg er en kvinne som holder mine ord. Jeg gir ikke opp denne kampen når et flertall av amerikanerne misliker både Donald Trump og Joe Biden, sa Haley.

