«Oppenheimer» slo ut «Barbie» og fikk Screen Actors Guilds toppris

Filmen slo dermed «Barbie», som var nominert i samme kategori.

Regissør Christopher Nolans «Oppenheimer» handler om fysikeren J. Robert Oppenheimer, som ledet arbeidet med utviklingen av den første atombomben i USA.

Cillian Murphy fikk prisen for beste mannlige hovedrolle i «Oppenheimer», mens Robert Downey Jr. fikk prisen for beste mannlige birolle i samme film.

– Hvorfor meg? Hvorfor nå? Hvorfor ser ting alltid ut til å gå bra for meg? I motsetning til mine mednominerte blir jeg aldri trett av å høre min egen stemme, sa Downey Jr. da han tok imot prisen.

«Oppenheimer» var også nominert for beste kvinnelige hovedrolle, men måtte der gi tapt for Lily Gladstones innsats i regissør Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon».

Da’Vine Joy Randolph fikk prisen for beste kvinnelige birolle for «The Holdovers».

Flere priser til «The Bear»

«The Bear» fikk SAGs pris for beste skuespillerensemble i en TV-komedieserie, mens «Succession», der svenske Alexander Skarsgård er med, fikk samme pris for beste dramaserie.

Elizabeth Debicki fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie for «The Crown», og Pedro Pascal fikk prisen for beste mannlige skuespiller for «The Last of Us».

Jeremy Allen White og Ayo Edebiri fikk prisene for henholdsvis beste mannlige og beste kvinnelige skuespiller for innsatsen i komedieserien «The Bear».

Oscar-pekepinn

Film- og TV-prisene fra Screen Actors Guild (SAG) ble delt ut i Los Angeles natt til søndag norsk tid av skuespillerforbundet SAG-AFTRA. Mange av medlemmene der er også blant de som stemmer fram Oscar-prisene.

SAG-prisene pleier å gi en pekepinn om hvilke amerikanske filmer som får flest Oscar-priser.

Utdelingen av SAG-prisene ble i år for første gang sendt direkte på strømmetjenesten Netflix. Seremonien fant sted etter at SAG-AFTRA i fjor gjennomførte en fire måneder lang streik med krav om bedre lønn og bedre beskyttelse mot bruk av kunstig intelligens i bransjen.

