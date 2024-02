Israel, Egypt, Qatar og USA enige om ramme for gisselavtale

Sullivan sier i et intervju med NBC at det fortsatt pågår forhandlinger, og at Egypt og Qatar vil måtte ha indirekte samtaler med Hamas om forståelsen.

Tidligere søndag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det arbeides med en gisselavtale, men at det fortsatt er for tidlig å si at en avtale er i havn.

Sullivan sa også i intervjuet at USA mener at Israel ikke må gå til offensiv i Rafah før det er en plan for å sikre sivile.

Israel insisterer fortsatt på en offensiv mot Rafah og sa søndag at «når offensiven først er over, vil Israel bare være uker unna en total seier».

Israel, Egypt, Qatar og USA har de siste ukene forhandlet om en våpenhvile og gisselavtale i Paris. Søndag orienterte etterretningssjefene som forhandlet for Israel, Netanyahus krigskabinett om forhandlingene.

Både i Rafah og internasjonalt er det økende bekymring for de israelske planene om en bakkeoffensiv mot Rafah, der det befinner seg 1,4 millioner mennesker, hvorav over en million er på flukt fra andre områder i det krigsherjede Gaza.

Les også: Støre tror ikke Norge får et normalisert forhold til Russland i hans levetid