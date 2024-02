– Halvparten av vestlige våpen til Ukraina er forsinket

Ukraina, som sliter med mangel på ammunisjon, har i månedsvis sagt at vestlig våpenstøtte leveres senere enn lovet, og at dette har reelle konsekvenser for kampen mot den russiske invasjonen.

– For tiden innebærer ikke et løfte om leveranse at leveransen skjer, sa Umerov søndag i forbindelse med at det lørdag var to år siden Russland angrep landet.

– 50 prosent av leveransene kommer ikke når de skal, sier han og påpeker at forsinkede leveranser betyr at Ukraina «mister soldater, mister territorier, særlig på grunn av Russlands luftherredømme».

Ukraina er den siste tiden blitt svekket på grunn av mangel på ammunisjon, noe som delvis skyldes at viktig amerikansk våpenhjelp uteblir på grunn av krangling i Kongressen.

