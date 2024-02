Argentinas nye president Milei hylles av Trump

Trump var ivrig med da hans “Make America Great Again”-slagord ble omgjort til “Make Argentina Great Again”. Han frydet seg over at forkortelsen MAGA funker for begge land.

Milei ble tatt imot med jubel på den årlige konservative CPAC.konferansen, og Trump hyllet ham i sin tale til konferansen.

Trass i et utall tiltaler i rettsvesenet ligger Trump an til å bli Republikanernes presidentkandidat til høsten, mens Milei er i gang med omfattende deregulering siden han ble valgt i fjor som følge av dyp frustrasjon med en vedvarende økonomisk krise.

Han har blant annet devaluert pesoen og kuttet kraftig ned på subsidier og velferdstiltak, noe som allerede har ført til protester.

– Vi gir ikke opp å gjøre Argentina stort igjen, sa han i en tale der han advarte verden mot sosialismems angivelige farer.

Les også: Argentinas president hevder Vesten trues av sosialisme og fattigdom